В Челябинске обсудили Стратегию-2035

Руководители проектной сессии: глава города Наталья Котова, ее замы и единомышленники. Фото: cheladmin.ru

Чтобы реализовать возможности Челябинска нужен курс развития, и не на пять-семь лет, а на пятнадцать. Проектно-аналитическая сессия «Стратегия развития. Челябинск 2035» продолжалась три дня. Будущее города обсуждали более 300 экспертов — ученых, предпринимателей, архитекторов, общественников и т.д. Пандемия изменила формат мероприятия на виртуальный, и в этом оказался свой плюс — такого количества неравнодушных горожан в оффлайн собрать практически не возможно.

«Это уникальное всеобъемлющее событие, которое задействовало всех, кто заинтересован в развитии нашего города. Впервые в стране в городе-миллионнике так подходят к разработке долгосрочной стратегии, впервые в стране ровно так детально обсуждали с жителями направления жизни города на ближайшие 15 лет. В какой-то мере мы стали пилотным городом с точки зрения создания Стратегии развития», — отметил вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

ПОБОРОТЬ НЕДОСТАТКИ ПРОГРЕССОМ

Старт работы над Стратегией-2035 власти анонсировали летом нынешнего года. Проект перекликается с большим направлением цифровизации жизни «Смарт-сити». Город должен стать умным, основываясь на цифровых технологиях. В Челябинске есть мощнейший индустриальный парк, основа экономического развития мегаполиса. Проблемы, в том числе, экологические, — следствие нашего индустриального достояния. Источник благосостояния Челябинска был и будет промышленным, но его нужно менять: мир переживает четвертую индустриальную революцию — переход на цифровые технологии. И мы должны занять в нем достойное место. Перевод промышленности на современные технологии есть. Проекты ЧТПЗ, «Конара» — образцы для подражания, точки современного промышленного туризма. «Нам под силу реализовать в Челябинске лучшие экологические решения», — уверен Олег Извеков.

ЗАТРОНУТЬ ВСЕ СФЕРЫ

Модераторами мероприятия выступили специалисты по развитию городского хозяйства из Москвы.

После установки на сессию участники разбились на 12 тематических проектных групп:

— Система управления городом

— Облик города: основные идеи, организующие деятельность города

— Инвестиционный климат и развитие бизнеса

— Умное ЖКХ и энергетика

— Развитие городского транспорта

— Экология

— Архитектура и градостроительство: организация городского пространства

— Образование

— Здравоохранение и здравостроительство

— Культура и искусство

— Туризм и сервис

— Цифровой двойник города

Руководителем проектно-аналитической сессии стал Андрей Реус. Уроженец Челябинска, окончил МГУ и в 90е годы работал на ЧТЗ. В 1998 году был назначен советник заместителя председателя Правительства РФ. В 2004 году занял пост заместителя министра промышленности и энергетики РФ. Тринадцать последних лет работает главой компании «Оборонпром».

Министр экономического развития Наталья Лугачева и заместитель председателя Челябинской городской Думы Дмитрий Тарасов. Фото: cheladmin.ru

КОГДА ПОЯВИТСЯ ДОКУМЕНТ

По словам вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, важно определить конкурентные преимущества Челябинска, что может служить основой мотивации для того, чтобы хотеть жить и работать здесь:

— Нашему городу нужна очень серьезная, глобальная цель для того, чтобы мы, жители, поняли, зачем мы, как город Челябинск, нужны области, стране и миру. Для этого мы и разрабатываем стратегию развития до 2035 года, и основная цель нашей проектно-аналитической сессии — отработать те гипотезы, которые у нас сейчас есть. Например, если говорить об историческом контексте, в котором Челябинск развивался, и в свете изменений в экономике, мы рассматриваем концепцию Челябинска как города и даже столицы технологических инноваций, и у нас для этого есть все ресурсы. Это инновации в промышленности: мы имеем огромный пул промышленных предприятий, и сейчас должна начаться трансформация промышленности с точки зрения внедрения новых технологий, Индустрии 4.0. Безусловно, это цифровизация, внедрение смарт-технологий, «зеленые технологии», поскольку экология — это одна из основных проблем, которую мы должны решить в рамках подготовки стратегии.

Извеков подчеркнул, что в конце января — феврале 2021 г у появится новая стратегия развития Челябинска до 2035 года.

УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

— Дальнейшее развитие города — это сложная комплексная задача. Но нужно смотреть в будущее. Самое главное — нам нужно определить, в чем уникальность нашего города, в чем его самоидентичность. И очень важно понимать, что стратегия развития города — это не продукт деятельности администрации и депутатов, это объединение усилий всех жителей нашего города, — сказал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

По мнению министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, Челябинск будущего должен быть «умным», удобным и безопасным. Это та цель, которая должна быть реализована в ближайшей перспективе.

«ЦИФРА» — РЯДОМ

Элементы умного города уже внедрены в жизнь мегаполиса. Например, движением на дорогах управляет автоматизированный центр. Он отвечает за работу светофоров, камер видеонаблюдения, детекторов определения транспорта и линий связи. Кроме того, внедряется цифра в жилищно-коммунальное хозяйство.

К слову, в сфере ЖКХ создание единого баланса по городу приведет как минимум к 20% снижения издержек. Роботы уже диагностируют состояние тепловых сетей в Челябинске. Как образно заметил Олег Извеков, Челябинск стал одним из первых российских городов, где «умные» технологии шагнули так «глубоко». Робот проходит в местах, недоступных человеку. Внутри трубы прибор методом визуально-измерительного и магнитного контроля определяет состояние трассы. По результатам проверки формируется отчет о необходимости проведения ремонта. Диагностика теплосетей при помощи роботов проведена в Челябинске впервые.

ГОРОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Как заявил Олег Извеков, полученный по итогам трехдневной работы материал через три недели будет представлен для обсуждения широкой общественностью. Драфт будущей Стратегии-2035 появится до конца года. Этот сводный аналитический материал тоже будет обнародован.

— Челябинску быть городом технологических инноваций. Безусловно, нам никуда не уйти от наших промышленных предприятий, поэтому в городе будут внедрятся лучшие в мире экологические решения. Также мы видим Челябинск туристическим центром и в целом — городом добрых изменений. Для этого у нас есть ресурсы, силы, и, главное, желание жителей», — резюмировал Олег Извеков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Наталья Котова:

Мы впервые создаем Стратегию вместе с горожанами. У Челябинска есть собственные возможности, которые необходимо максимально реализовать. Все мы осознаем, что нашему городу нужен новый вектор развития. Стратегия-2035 должна учесть все современные тенденции развития городов, реализовав которые, мы получим инновационный образ, отличный не только от сегодняшнего Челябинска, но и от других городов-миллионников. Стратегия не может быть написана без участия жителей города, поэтому мы пришли к такому формату проведения. Я рада, что сегодня с нами представители бизнеса, научного сообщества, учреждений образования и культуры. Городу нужны новые идеи, проекты, реализация которых позволит повысить благосостояние жителей нашего города, улучшить качество жизни и городскую среду, предоставить условия для самореализации и развития бизнеса. Челябинск имеет богатую историю, и мы верим, что его ждет хорошее будущее: будущее города, который выбирают для жизни. И, самое главное, будущее города, из которого не захочется уезжать его жителям.