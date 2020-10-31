Коронавирус на языке жестов и молчание из-за масок: сурдопереводчики рассказали о своей работе

Зоя Большунова (слева) и Галина Лисова много лет работают сурдопереводчиками. Сегодня у них - профессиональный праздник. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Галина Лисова и Зоя Большунова владеют языком жестов практически с рождения, так как родились в семье неслышащих. К тому же, Галина воспитывает слабослыщащую дочь. Им хорошо известно, как трудно глухим людям ходить в поликлинику, магазин, МФЦ — как бы они не пытались объясниться, их не понимают. Потому женщины решили стать «мостиком», который соединяет два мира, слышащих и неслышащих. И уже много лет помогают людям понять друг друга, причем не только во время диалога.

ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОДЧИК ОБЛАСТИ

Зоя Александровна 55 лет посвятила профессии. После 9 класса приехала в Челябинск из деревни в Краснодарском крае. Дядя привел ее в общество глухих, где как раз искали переводчика.

— Самое сложное — это обратный перевод. Председатель общества глухих меня на него и проверил. Пришла глухонемая школьница, он попросил меня перевести, что она говорит. Я перевела, не зная того, что председатель в совершенстве владеет языком жестов. Посмотрел и сказал: «Молодец, перевела точно». Предложил работу в училище. Сначала я работала переводчиком-дактилологом, затем стала мастером производственного обучения в училище для людей с нарушениями слуха, — рассказывает Зоя Александровна.

Позже ее пригласил на работу Челябинский тракторный завод, в то время там трудилось около 600 глухих рабочих. Общаться с коллективом им помогали 15 сурдопереводчиков. Ими и руководила Зоя Александровна.

Ее профессионализм не раз отмечали на конкурсах. Зоя Александровна трижды становилась лучшим сурдопереводчиком Челябинской области. Удивительно, что она при этом не оканчивала специализированных учебных заведений, языку жестов ее обучили родители.

ПЕРЕВОД НОВОСТЕЙ И СЛУЖБЫ НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

У Галины Лисовой родители переболели менингитом, болезнь дала осложнения на слух. Но дети тоже никогда не чувствовали, что родители отличаются чем-то от других людей.

— Нас в семье трое. Когда сестра родилась, мама с папой спали по очереди, чтобы не прокараулить, когда ребенок заплачет. А уже когда родилась я, мама брала нас спать с собой, и когда я начинала капризничать, она чувствовала вибрации, шевеление и просыпалась. В общем, приспосабливались, — говорит Галина. — Наши родители не слышат, но они говорят. Поэтому мы свободно общались.

Сестра Галины тоже какое-то время работала сурдопереводчиком, но решила сменить профессию. А у Галины стаж работы уже более 35 лет. Сейчас она работает в Техникуме-интернате инвалидов имени И.И. Шуба и сурдопереводчиком на телевидении.

— Поначалу переводить новости было трудно. Телеведущие говорят очень быстро — эфирное время ограничено. Я тоже быстро махала руками, а глухие не усваивали. Им нужен нормальный, спокойный темп. Поэтому сейчас говорю самую суть. Еще очень много новых слов на телевидении. Когда мне дают текст, я захожу в интернет, смотрю, что это слово означает, и потом уже начинаю объяснять неслышащим.

Галина и Зоя Александровна помогают вести службы для неслышащих в Свято-Васильевском храме — единственном на Южном Урале, где проводят такие службы. Сложный церковный язык они сначала переводят на современный, а затем на язык жестов.

Галина переводит молитвы на язык жестов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК МАТЕРЯТСЯ И КАК ОБОЗНАЧАЮТ КОРОНАВИРУС

В жестовом языке более 3 тысяч слов. По словам сурдопереводчиков, чтобы общаться с неслыщащими достаточно выучить хотя бы 600. Учится жестовый язык также, как и любой другой. При большом желании его можно освоить за несколько месяцев.

В каждой стране язык глухих свой, но некоторые жесты перекликаются, поэтому люди разных национальностей немного понимают друг друга. По большому счету, слышащие люди тоже «знают» какие-то слова. Всем знакомы жесты «привет», «пока», «спать», «есть» и другие.

Однако язык жестов не такой примитивный, как может показаться. В нем есть синонимы.

— Если мы говорим «красный», то мы показываем на губы, а если «бордовый», то мы показываем тоже «красный», но он темный цвет — закрываем глаза. То есть, даем оттенок в следующем слове, — объясняют переводчики.

Жестами можно кричать, плакать, смеяться, петь — тексты песен переводятся и красиво «оформляются» интонацией. Вы удивитесь, но люди со слабым слухом, любят музыку. Особенно, с низкими частотами — с которой молодежь гоняет по улицам, и от которой трясутся окна в машинах. Они ощущают ее вибрацию.

Еще на языке жестов можно... материться.

— У нас при техникуме есть автошкола. Инструкторы все слышащие. Мы их сразу предупреждаем про матерные жесты, — говорит Галина. — Был как-то случай. Мальчишка пришел злой с вождения. Я ему говорю: «Что случилось?». А он: «Я больше с ним не поеду, он меня отправляет куда подальше». Инструктора спрашиваю, что ему сказал. А он ему махнул рукой, мол, поехали. На жестовом языке это означает послать на три буквы, вот ученик и обиделся.

Названия улиц, городов, имена, фамилии, неологизмы показываются дактилем — по буквам. Однако новые и часто употребляемые слова быстро получают свой жест. Например, коронавирус. Его сначала показывали дактилем, но это очень долго.

— Поэтому стали обозначать, как бактерию. Но которая распространяется по всему миру. То есть, добавляем второй жест — пандемия.

ПОЧЕМУ СУРДОПЕРЕВОДЧИКИ НЕ НОСЯТ МАСКИ

— Жесты обязательно сопровождаются артикуляций. Когда мы говорим на жестовом языке, мы должны открыть губы и проговаривать слова. Поскольку один жест может обозначать разные вещи. Например, Саратов и Польша — два разных места, а имеют один жест, — рассказывает Галина. — Вот сейчас все говорят носить маски. А у нас профессия такая, что мы не можем маску надеть, потому что иначе не сможем говорить. Если мы закрываем рот, мы друг друга не поймем.

Поэтому сурдопереводчики снимают маски. А чтобы не заболеть мажут нос оксолиновой мазью и прополаскивают рот.

В ПЕРЕВОДЧИКИ НЕ ИДУТ ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЗАРПЛАТ

Сурдопереводчиков сейчас не хватает. Галина и Зоя Александровна объясняют это низкими зарплатами. Час работы стоит 300 рублей.

— А у коллег за рубежом — в несколько раз больше. Они удивляются, как мы работаем за такие деньги при таком объеме задач. Говорят, что у нас в стране везде благотворительность.

Тот же один поход в поликлинику часом не обходится.

— Получается, на одного глухого тратится 3-5 часов. И за это время он, дай бог, заплатит 300 рублей, — рассказывает Галина. — Сейчас по программе глухим выделяется 40 бесплатных часов в год на переводчика. Это очень мало. Один поход в поликлинику может занять пять часов и больше. Дальше неслышащим приходится платить из своего кармана. Поэтому многие не хотят брать сурдопереводчика. Идут сами. Их не понимают. Поэтому, если глухой просит помочь, но у него нет денег, мы помогаем. Потому что знаем, что ему трудно. Иначе как.

По словам сурдопереводчиков, один из минусов работы — грубость со стороны слышащих людей.

МАМЫ ВРЕДЯТ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ СВОЕЙ ОПЕКОЙ

Еще одна большая проблема в том, что здоровые люди не принимают людей с ограниченными возможностями. Ни с какими. Они не могут устроиться на работу, им сложно посещать общественные места, с ними просто не хотят общаться.

— Моя дочь Таня — слабослышащая, а ее подруга не слышит совсем, — говорит Галина. — Мы сами испытали проблемы, когда устраивали детей в школу. Дети наши читали, писали, знали счет до 100 туда и обратно. Учителя давали им задание, они выполняли. Но учителя говорили, что мою дочь возьмут, в аппарате она слышит, как обычный человек, это как человек с очками и без очков, а Алену — нет. Боятся брать таких детей. В итоге мы пошли в сотую гимназию, школа такая хорошая, они всегда впереди. И нас взяли в качестве эксперимента.

Обе девушки в итоге окончили обычную школу. Причем Алена лучше всех в классе писала диктанты, считывая диктовку по губам. Сейчас девушки учатся в университетах на втором курсе. И их жизнь ничем не отличается от жизни других студентов.

Галина объясняет, что мамы сами делают своих особенных детей несамостоятельными, жалея их, чрезмерно опекая.

— Я тоже сначала во всем помогала дочери, она же у меня инвалид. Но нужно понимать, что мы не вечные, и нашим детям когда-то придется самим заниматься бытовыми делами, ходить за покупками, ездить куда-то. Они должны быть самостоятельными.

Галина и Зоя Александровна поздравляют всех сурдопереводчиков с праздником! Крепкого здоровья, терпения и неугасимой энергии! КП-Челябинск присоединяется к поздравлениям.

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