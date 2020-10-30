Живем в удовольствие: как многодетная семья из Челябинска ушла на дистант и нисколько об этом не пожалела

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Когда весной всех посадили на самоизоляцию, я думала, что сойду с ума. Муж работает из дома, дочка заканчивала третий класс, у нее уроки онлайн идут, а вокруг прыгают два младших брата (6 лет и 1 год), да еще четыре кошки и одна собака. И бабушки приехать не могут: самоизолируются у себя дома. Это был тихий ужас, — вспоминает с улыбкой многодетная мама Светлана из Челябинска. — Но потом мы с мужем разработали стратегический план как сохранить моральный дух в четырех стенах и занять всех членов семьи таким образом, чтоб никому не было скучно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На пользу современной семье пришли еще более современные технологии связи гаджеты — смартфоны, планшеты, ноутбуки и телевизоры. Наши герои рассказали, как справились с обстоятельствами. Приводим их историю.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОЧКА УЧИТСЯ, СЫН ТАНЦУЕТ

— В восемь утра у дочки начинались занятия: по видеосвязи она общалась с педагогами, проверяли домашнее задание и проходили новые темы. В это время, чтобы не мешать сестренке, я включала мальчишкам по телевизору их любимые мультики. В итоге братья танцуют и поют в одной комнате — сестренка учится в другой, — продолжает Светлана. —

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Потом наступала пора «учиться» среднему сыну. Он с раннего детства очень любил танцы и современную музыку. А когда ему исполнилось пять лет, заявил, что хочет танцевать хип-хоп. Сказано-сделано. Мы нашли онлайн-уроки на ютуб, где пошагово разбирается каждое движение, и теперь сына просто не остановить. Да что сын, мы и сами с дочкой порой к нему присоединяемся: так напрыгаешься, что никакого фитнеса не надо!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Младший, годовалый братик, видя «движуху» старших, тоже не остается в стороне: услышав знакомые песни, начинает неуклюже кружиться в своем стиле «бейби-хип-хоп».

После активных игр снова наступает пора занятий. Дочка выходит на видеосвязь с преподавателем английского, а сын учится рисовать по онлайн-урокам.

ДЕЛУ — ВРЕМЯ

— Когда с экранов телевизоров нас начали пугать кризисом, мы с мужем решили, что лучший способ сэкономить — заработать! Сделали вывод, что самое время заняться саморазвитием. Тем более мы оба круглосуточно сидели дома, а в интернете сейчас столько курсов, что можно научиться хоть самолетом управлять, — смеется Светлана. — Я давно хотела получить дополнительные знания по контент-маркетингу, зарегистрировалась в онлайн-школе и успешно прошла курс. А супруг не менее успешно окончил курсы по SMM. Все это позволило нам найти дополнительную подработку и, соответственно, пополнить копилку семейного бюджета.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Светлана признается: еще с момента окончания филологического факультета ЧелГУ она хотела вновь перечитать все книги, которые проходила в студенчестве, а также просмотреть профессиональную литературу. Видимо, время пришло!

— Когда я поняла, что изолироваться нам придется не одну, и даже не две недели, я составила списки книг, которые хотела прочесть, зарегистрировалась в электронной библиотеке, и нашла (хоть это было и непросто) время на чтение, — рассказывает Светлана.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам многодетной мамы, сначала взять себя в руки и не впадать в депрессию, когда в квартире стоит шум, а вокруг — хаос из-за непонятной болезни, было очень непросто. Случались моменты грусти и отчаянья. К счастью, семья вовремя смогла составить стратегический план своего выживания в период пандемии.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

— На карантине мы поняли, как важно иметь быстрый и при этом безлимитный интернет, кабельное телевидение со множеством каналов и качественную мобильную связь, — вспоминает Светлана. — А потом сели считать наши расходы на это все и ужаснулись!

Получились такие цифры (рублей в месяц):

— домашний интернет и кабельное телевидение — 600 р.;

— связь для мужа Сергея — 700 р.(постоянно на связи, много общается по телефону и с семьей, и по работе, активно пользуется мессенджерами);

— связь для жены Светланы — 1000 р.(привыкла смотреть тяжелый контент всегда и везде, поэтому часто подключает дополнительный пакет с гигабайтами);

— связь для дочки Анны — 500 р. (для нее важно иметь тариф с безлимитным мобильным интернетом, т.к. постоянно общается с подружками в социальных сетях и обменивается файлами в мессенджерах);

— связь для сына Макара — 200 р. (обходится маленькими пакетами, интернетом в основном пользуется только дома через wi-fi);

— связь для бабушек — 600 р.на двоих (совершают голосовые звонки, большие пакеты с интернетом им не нужны).

— Да, мы «подбрасываем» нашим мамам деньги на телефон, чтобы они могли поболтать с подругами, которые также сидят дома, и пообщаться с любимыми внуками, — говорит Светлана.

В итоге выяснилось, что на связь многодетная семья тратит порядка 3 600 рублей в месяц!

— Если сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. Раньше мы этого не замечали: ну закончился баланс, пополнили. И ни разу не пришло в голову суммировать все эти платежи, — продолжает наша героиня. — Придя в себя от этих цифр, мы с супругом пришли к выводу, что нужно что-то менять.

Отказывать себе в интернете, связи и телевидении не хотелось. Да и нельзя было: работа и учеба продолжаются! Выход один — менять операторов связи и домашнего интернета.

— Если честно, я не сторонник «перескакиваний» от одного оператора к другому — со своим оператором провела больше 12 лет, да и номер менять не хотелось — он же у меня на всех визитках! Плюс понимала: домой придут люди и будут тянуть кабель — это все в восторг не приводило, — вспоминает Светлана. — Но пока я только решалась что-то изменить, муж поставил перед фактом — завтра переходим на МТС, интернет и ТВ тоже переводим на этого оператора. Вот так, не посоветовавшись, просто переходим и все!

Видя негодование жены, супруг Сергей решил доказать свою правоту на цифрах. Тариф, который предлагал оператор, позволял подключить и домашний интернет, и кабельное телевидение, и мобильную связь сразу для нескольких членов семьи.

— В итоге мы получаем безлимитный мобильный интернет, до двух тысяч минут общения по телефону, быстрый домашний интернет и кабельное телевидение, которое включает 181 канал цифрового ТВ. Кроме того, мы подключаем к данному оператору своих детей и пожилых мам, можем делиться с ними безлимитным интернетом, минутами звонков и пакетами SMS, — рассказывает Светлана. — А теперь внимание: это удовольствие обходится в 790 рублей в месяц!!! И сверху добавляется по 150 рублей за человека. То есть для нашей большой семьи все выходит 1540 рублей в месяц или около 50 рублей в день — на всех!

После такой раскладки у меня остался только один вопрос: почему мы не сделали этого раньше? Кстати, техник, который подключал домашний интернет, сделал все аккуратно и, главное, быстро.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Делиться интернетом (до 10Гбайт) можно бесплатно по Wi-Fi, Bluetooth или USB. А если ты делишься минутами и SMS со своими родственниками (или друзьями), то у всех у них будет безлимитный мобильный интернет, и они ничего не будут платить за это, — объясняет муж Сергей. — В целом если подключить к тарифу нескольких членов семьи, то экономия на оплате связи выходит порядка 60%, выгоднее, чем оплачивать за каждого по отдельности. В итоге подключился я один, а хорошо стало всем! А самое главное, что тариф этот предполагает постоплату: услугами пользуешься сейчас, а платишь потом!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А главное, что теперь мы постоянно созваниваемся с родителями по видеосвязи: внуки рассказывают бабушкам о своих успехах, показывают рисунки и новые танцы, которые разучили. Мы узнаем о здоровье, обсуждаем новости. Хорошо, что интернет «летает»: картинка четкая, как будто бабушка сидит рядом, звук не опаздывает, — добавляет супруга. — Для этого мы купили родителям недорогие смартфоны и научили совершать и принимать видеозвонки. А еще с новым тарифом я могу контролировать расходы родителей, и теперь денег на связь уходит гораздо меньше. Так и общаемся теперь, все довольны.

Кстати, включить в свою «группу» можно и других родственников или друзей. Делается это по коду-команде, который человек вводит со своего устройства. После того, как новый абонент попал в «группу», дополнительный номер обходится в 150 рублей ежемесячно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК НА УДАЛЕНКЕ НЕ СОЙТИ С УМА: ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

В то время, когда школьникам продлевают каникулы, классы закрывают на карантин, многие сотрудники продолжают работать дистанционно, а массовые мероприятия вот-вот могут снова стать под запретом, все заговорили о том, как не сойти с ума в четырех стенах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наши герои успешно опробовали все прелести удаленной жизни на себе и теперь готовы поделиться советами, которые помогут организовать свое время и сохранить нервы.

1. Соблюдайте режим. Просыпайтесь в то же время, в которые вы раньше вставали на работу. А вот время, которое раньше тратилось на дорогу, проведите с пользой. Сделайте зарядку под зажигательную музыку, почитайте книгу или посмотрите обучающий видеоролик.

2. После подъема и принятия привычных гигиенических процедур (душ, чистка зубов и прочее), заправьте постель и приведите себя в порядок. Мужчины могут надеть рубашку с брюками, а женщины — блузку с юбкой или удобное платье. Так вы настроите себя на рабочий лад, покажете другим членам семьи, что в течение некоторого времени вас не нужно отвлекать по пустякам, и порадуете коллег и партнеров (если они будут связываться с вами по видеозвонкам) своим опрятным внешним видом.

3. Подготовьте свое рабочее место. Это должен быть стол с необходимой канцелярией для записей и аксессуарами (наушниками с микрофоном и проч.)

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4. Чередуйте периоды рабочей занятости и времяпрепровождение с другими членами семьи. Так дети не будут чувствовать себя покинутыми, но начнут понимать: сейчас мама и папа поиграли с нами, а потом они сядут работать, а мы не будем их отвлекать.

5. Оптимизируйте свои расходы. Посчитайте, сколько вы и члены вашей семьи ежемесячно тратят на связь, домашний интернет и телевидение, выберите оптимальный тариф за приемлемую цену.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Узнать подробности о тарифе «Мы МТС+» можно на официальном сайте оператора.