Абсолютно новая SKODA OCTAVIA покажет себя в онлайне

Марка ŠKODA представляет российскому рынку новинку — АБСОЛЮТНО НОВУЮ ŠKODA OCTAVIA в формате уникальной видеопрезентации модели.
Вместе с ведущим журналистом Александром Коростелевым челябинцы увидят серию видеообзоров, максимально раскрывающих абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA. В них автолюбители узнают богатой истории модели, о новом дизайне автомобиля и SimplyClever решениях, просторном салоне и вместительном багажнике, мультимедийной системе, широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.
Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться со 2 по 15 ноября 2020 года.
Видео будут доступны с 12.00 по Московскому времени.
Расписание:
2.11 — презентация абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA;
4.11 — история модели;
6.11 — экстерьер, дизайн и SIMPLY CLEVER решения;
8.11 — практичность: просторный салон и вместительный багажник;
10.11 — интерьер и мультимедийные системы;
12.11 — коробка передач и двигатель;
14.11 — безопасность и высокотехнологичные ассистенты;
15.11 — абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA, новый уровень.
Регистрация на мероприятие возможна следующими способами:
1. Написать в ВК в личные сообщения администратору сообщества;
2. Написать в Инстаграм в директ;
3. Позвонить и зарегистрироваться по телефону 8 351 211 34 00
Присоединяйтесь, будет интересно!
Официальный дилер ŠKODA, автоцентр «Чешский дом»
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/;
Тел.: (351) 211-34-00;
На правах рекламы.