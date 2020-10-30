Абсолютно новая SKODA OCTAVIA покажет себя в онлайне

Марка ŠKODA представляет российскому рынку новинку — АБСОЛЮТНО НОВУЮ ŠKODA OCTAVIA в формате уникальной видеопрезентации модели.

Вместе с ведущим журналистом Александром Коростелевым челябинцы увидят серию видеообзоров, максимально раскрывающих абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA. В них автолюбители узнают богатой истории модели, о новом дизайне автомобиля и SimplyClever решениях, просторном салоне и вместительном багажнике, мультимедийной системе, широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться со 2 по 15 ноября 2020 года.

Видео будут доступны с 12.00 по Московскому времени.

Расписание:

2.11 — презентация абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA;

4.11 — история модели;

6.11 — экстерьер, дизайн и SIMPLY CLEVER решения;

8.11 — практичность: просторный салон и вместительный багажник;

10.11 — интерьер и мультимедийные системы;

12.11 — коробка передач и двигатель;

14.11 — безопасность и высокотехнологичные ассистенты;

15.11 — абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA, новый уровень.

Регистрация на мероприятие возможна следующими способами:

1. Написать в ВК в личные сообщения администратору сообщества;

2. Написать в Инстаграм в директ;

3. Позвонить и зарегистрироваться по телефону 8 351 211 34 00

Присоединяйтесь, будет интересно!

Официальный дилер ŠKODA, автоцентр «Чешский дом»

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/;

Тел.: (351) 211-34-00;

che-dom.ru

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