Как в Челябинске устраняют последствия взрыва в ковидной больнице

В пострадавшем доме идет масштабный ремонт.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Территория, где 31 октября, рванул баллон с кислородом, оцеплена полицией. Спецслужбы охраняют ковидный госпиталь и пострадавший жилой дом от мародеров и зевак.
А внутри обоих зданий кипит работа — власти незамедлительно приступили к оценке ущерба и ремонту квартир. Уже в ближайшее время люди должны вернуться домой, а госпиталь — принять новых пациентов.
Мы следим за событиями в реальном времени.
12.30
Медикам привезли бесплатный горячий обед - это подарок от местных предпринимателей. Также будут накормлены стражи порядка, студотрядовцы и пожарные.
Бесплатные обеды привезли местные предприниматели. Фото: пресс-служба мэрии.
13.00
В пострадавших квартирах демонтируют оконные рамы. Всего без окон и стекол в жилой высотке на Ленина, 82А, остались жители 21 квартиры.
Демонтаж рам в жилом доме. Фото: пресс-служба мэрии.
В общежитии и в самой больнице окна будут менять с понедельника.
15.00
К жилому дома, где с утра начался демонтаж рам, подвозят новенькие оконные рамы.
По данным правительства Челябинской области, без стекол осталась 21 квартира.
Привезли новые рамы. Фото: пресс-служба мэрии.
Пока не будут сделаны окна, жильцы не смогут вернуться в свои квартиры.
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