Как в Челябинске устраняют последствия взрыва в ковидной больнице

В пострадавшем доме идет масштабный ремонт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территория, где 31 октября, рванул баллон с кислородом, оцеплена полицией. Спецслужбы охраняют ковидный госпиталь и пострадавший жилой дом от мародеров и зевак.

А внутри обоих зданий кипит работа — власти незамедлительно приступили к оценке ущерба и ремонту квартир. Уже в ближайшее время люди должны вернуться домой, а госпиталь — принять новых пациентов.

Мы следим за событиями в реальном времени.

12.30

Медикам привезли бесплатный горячий обед - это подарок от местных предпринимателей. Также будут накормлены стражи порядка, студотрядовцы и пожарные.

Бесплатные обеды привезли местные предприниматели. Фото: пресс-служба мэрии.

13.00

В пострадавших квартирах демонтируют оконные рамы. Всего без окон и стекол в жилой высотке на Ленина, 82А, остались жители 21 квартиры.

Демонтаж рам в жилом доме. Фото: пресс-служба мэрии.

В общежитии и в самой больнице окна будут менять с понедельника.

15.00

К жилому дома, где с утра начался демонтаж рам, подвозят новенькие оконные рамы.

По данным правительства Челябинской области, без стекол осталась 21 квартира.

Привезли новые рамы. Фото: пресс-служба мэрии.

Пока не будут сделаны окна, жильцы не смогут вернуться в свои квартиры.

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