Инженер по медтехнике рассказал, почему мог произойти взрыв на кислородной станции в больнице Челябинска

Взрыв прогремел в первой половине дня 31 октября на территории ГКБ №2 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кислородная станция возле ГКБ№2 давно привлекала внимание прохожих и жителей близлежащих домов. Большой резервуар стоял во дворе, вплотную примыкая к зданию больницы и студенческого общежития. Людей здесь всегда много, тем более рядом стадион и городской бор.

— Несколько дней назад мы там гуляли с подругой, слышали шипение, еще подумали, что какая-то опасная штука стоит, — рассказывает челябинка Марина.

Пожар и взрыв привлек внимание к теме контроля за подобными объектами. На похожие станции возле других больниц обратили внимание многие жители города, ведь баллоны тоже располагаются рядом с жилыми домами.

Что же стало причиной взрыва кислородной станции в больнице Челябинска 31 октября 2020? Официальных заявлений, пока не закончено расследование, нет. Предварительной причиной власти называют обтекаемой фразой — «использование аварийного оборудования».

ОТ ЧЕГО ЗАГОРАЕТСЯ КИСЛОРОД

Известно, что на объекте проводились ремонтные работы, а 31 октября начался пожар в будке станции. Потушить огонь не удалось и произошел взрыв, который профессионалы называют «хлопком».

КП-Челябинск поговорил с челябинским инженером по медтехнике, чтобы узнать, как устроены кислородные станции и что могло привести к пожару.

— Кислородные баллоны есть переносные, например, для скорых, а есть станции в больницах — для подачи кислорода пациентам на ИВЛ. Кислород очень взрывоопасен и любое несоблюдение техники безопасности может вылиться во взрыв, — объясняет инженер по медицинской технике, много лет проработавший на станции скорой помощи и в больнице. Он попросил не указывать свою фамилию, но согласился объяснить работу станции.

По нашим данным, баллон был установлен на крыше небольшой будки из профнастила, где, по всей видимости, находились составляющие части станции.

По словам инженера, на станции кислород очищается от примесей и уже в чистом виде закачивается в баллон под давлением.

— Например, резервуар рассчитан на 20 атмосфер, а закачивают 23-24. Для таких случаев есть обратный клапан, необходимый при перенаполнении баллона. Он срабатывает, безопасно выбрасывает в воздух лишний кислород и закрывается, — объясняет медтехник. — Я смотрел видео, мне показалось, что было два хлопка — первый в будке, а уже потом произошел взрыв. То есть вполне вероятно, что кислород пошел, но клапан не закрылся. Возможно, утечку дал неисправный шланг подачи кислорода. Но сам по себе кислород не может загореться. Но он мгновенно воспламеняется от любой искры или попадания масла. Если кто-то неосторожно покурил или там лежала масляная тряпка, это могло привести к пожару.

Первым делом, по мнению эксперта, нужно было заглушить кислородную станцию, тогда, вероятно, можно было избежать взрыва.

— Судя по фото основной резервуар цел. Было бы хуже, если бы рванул он — тогда соседний дом уже бы не стоял, а саму емкость отбросило на большое расстояние, — добавляет инженер.

ОТКУДА СТОЛЬКО ПОГИБШИХ

Несколько месяцев назад на базе ГКБ№2 был открыт ковидный госпиталь. На момент ЧП там находились 158 пациентов, из них несколько человек умерших утром. Сначала заявлялось о двух погибших. Но власти сразу заявили, что во время транспортировки состояние пациентов не ухудшалось. Но позже сообщили, что перед взрывом в больнице скончались пятеро человек. В минздраве Челябинской области заверяют — все погибшие ушли из жизни до того, как случилось ЧП. По словам министра Юрия Семенова, когда загорелась кислородная станция, медики как раз боролись за жизнь двух пациентов, сердца которых остановились последними с разницей в десять минут.

Из больницы эвакуировали более 150 ковидных пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Система устроена так, что из резервуара кислород по каналам идет в палаты, где у каждой кровати стоит кран подачи. В зависимости от состояния пациента кислород дают с разной частотой.

Что будет, если отключить больного от кислорода? Инженер по медтехнике считает, что летальный исход возможен для больного на ИВЛ с поражением легких 70-80% , когда кислород должен подаваться непрерывно.

Несколько пациентов были в тяжелом состоянии, много пожилых людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТАВЯТ СТАНЦИИ Б/У

Как правило, кислородное оборудование обслуживает организация, которая занимается механизмами высокого давления.

— В больнице тоже может быть такой сотрудник, но у него должен быть сертификат на такие работы. После закачивания кислорода обязательно должен быть подписаны проверочные акты, что оборудование в норме, объем кислорода закачен соответствующий.

Другой эксперт компании по продаже компрессорного оборудования также уверен, что к ЧП привело нарушение норм техники безопасности.

— Такое оборудование сейчас очень востребовано, и на рынке «ходит» много подержанных станций, — добавил он.

В Челябинске установкой и обслуживанием кислородных станций занимается компания «Челябтехгаз». Например, именно их оборудование установлено в ГКБ№1, куда перевезли часть пациентов из пострадавшего ковидного госпиталя.

Так выглядит кислородная станция в ГКБ№1 Фото: Алена МЫЗГИНА

Теперь будут проверяться все станции ковидных больниц Фото: Алена МЫЗГИНА

КОМУ ОТДАЛИ КОНТРАКТ

Чтобы узнать принцип работы и подключения кислородной станции, мы попытались связаться с компанией «Челябтехгаз». Но как только сотрудники предприятия слышали, что звонят журналисты, они сразу же бросали трубку. Тогда мы поехали по адресу организации, чтобы лично поговорить со специалистами.

Как оказалось, попасть на территорию предприятия не так просто. Там находится КПП, где сидит бдительный охранник. По его словам, «Челябтехгаз» арендует офис в здании, а пройти туда можно лишь по приглашению или с разрешения начальства.

На предприятии, занимающимся оборудованием для больниц, закрылись от общения с прессой Фото: Сергей СОТНИКОВ

23 октября, по данным информационной системы госзакупок, ГКБ №2 заключила договор на 269 066 рублей с некой компанией на текущий ремонт системы кислородного снабжения. Контракт был отдан без торгов единственному поставщику. Какому? Никаких данных нет.

Дополнительный вопрос возникает по страхованию опасного объекта, которым, по словам страховщиков, является кислородная станция. Как мы писали ранее, если страховка есть — то за пострадавшие машины и квартиры можно получить страховое возмещение. Но была ли страховка — выяснить так и не удалось. В национальном союзе страховщиков ответственности КП-Челябинск сообщили, что договора страхования в единой системе нет и нужно уточнить в Ростехнадзоре является ли кислородная станция объектом ОПО. Мы направили запрос в Ростехнадзор, но ответа пока не получили. Страховая компания «Согаз», которая страхует ответственность ГКБ№2 по другим опасным объектам, также не комментирует ситуацию.

Ударной волной выбило окна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, по факту взрыва в больнице заведено уголовное дело. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вел режим ЧС и поручил проверить все кислородные станции возле больниц. Следом заместитель генпрокурора Игорь Ткачев дал указание провести проверки во всех ковидных госпиталях УрФО.

Мы собрали всю информацию о взрыве в больнице Челябинска 31 октября 2020. Материалы читайте по ссылке.

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