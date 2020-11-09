Красавица-студентка из Челябинска устроилась в ковидное отделение, а после работы навещает больных дома

Полина Сивкова успевает помогать и людям и бездомным животным. Фото: из личного архива Полины Сивковой

23-летняя Полина Сивкова из Челябинска учится на шестом курсе Южно-Уральского государственного медицинского университета, работает в реанимационном отделении «красной зоны», а в свободное время бесплатно разносит лекарства ковидным пациентам и помогает приютам для бездомных животных. Как ей это удается, рассказываем в материале КП-Челябинск.

— Страха перед людьми с COVID-19 уже давно не испытываю, так как работаю в «красной зоне» — отделении реанимации ГКБ №9, — рассказывает студентка-медик Полина Сивкова. — Когда в вузе объявили, что нужны добровольцы, решила, что есть смысл не оставаться в стороне в этот непростой период и записалась. Было интересно проверить себя на прочность.

В «красной зоне» девушка работает уже полтора месяца. Фото: из личного архива Полины Сивковой

ПОСЛЕ РАБОТЫ СНОВА К КОВИДНЫМ ПАЦИЕНТАМ

Теперь график работы у девушки максимально интенсивный. Днем она ходит на пары, читает медицинскую специализированную литературу для поступления в ординатуру. На работе в «красной зоне» хрупкая студентка следит за общим состоянием ковидных пациентов в реанимации, ставит им капельницы, кормит и поит тех, кто находится на ИВЛ, через каждые два часа измеряет насыщение кислородом крови, давление, раз в четыре часа — температуру, а лежачим пациентам при необходимости обрабатывает пролежни.

В свободное от учебы и работы время в качестве волонтера разносит лекарства людям, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, то есть дома. В поликлинике при ОКБ №2 в Ленинском районе ей выдают защитный костюм, перчатки, респиратор, очки, медикаменты — противовирусные препараты и антибиотики — и список адресов, где девушку с нетерпением ждут пациенты. Встречают радушно. Студентка говорит, благодарят за любую помощь.

Когда спрашиваешь, откуда берутся силы на волонтерскую деятельность, Полина скромно отвечает: «Этого требует текущая ситуация».

Такие прекрасные врачи учатся в Челябинске. Фото: из личного архива Полины Сивковой

— Родители не отговаривали, — продолжает студентка. — Привыкли, что я самостоятельный человек и всегда сама несу ответственность за свои поступки. Работать начала с третьего курса. Когда началась пандемия, трудилась на скорой. Был выбор — уйти или остаться, но о втором варианте даже речи не шло. Пошли ковидные вызовы, перевозки на КТ, очереди по 10 часов вместе с пациентами. Позже решила устроиться в стационар, в отделение реанимации. Мама настоятельно советовала подумать, оценить, в первую очередь, моральные силы.

Красавица-студентка с третьего курса начала работать на скорой помощи. Фото: из личного архива Полины Сивковой

ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА МНОГО СМЕРТЕЙ

Полина решила, что справится, и устроилась в «красную зону». Признается, что опасения мамы не были напрасны. Психологически в реанимации работать намного тяжелее, чем в бригаде скорой помощи. Пациенты лежат подолгу, некоторые больше месяца, и за это время девушка невольно к ним привыкает, а любые неблагоприятные исходы принимает близко к сердцу. Говорит, что за время работы в ковидном госпитале — а это полтора месяца — к сожалению, видела достаточно смертей.

— Не могу точно сказать, сколько их было, но мне хватило, — добавляет Полина. — Все моменты брезгливости пережила еще на третьем курсе, когда работала санитаркой в гнойной хирургии. Там всю ее и оставила. Поэтому пациенты не вызывают у меня неприятных чувств. Если человек в сознании и просит дать ему утку, дам. Для этого не стану звать санитаров. Вообще в отделении у нас командная работа, все стараются ради общего дела.

В реанимации, в основном, лежат возрастные пациенты — люди старше 60 лет. Но есть и исключения. Так, самому молодому ковидному пациенту было всего 10 лет. Полина заверила, что история лечения этого мальчика со счастливым концом. Он выздоровел.

Обаятельная девушка всю свою брезгливость оставила еще на третьем курсе, когда работала в отделении гнойной хирургии. Фото: из личного архива Полины Сивковой

«ЭТО РЕАЛЬНО БОЛЬНО»

Смена в «красной зоне» у студентки длится шесть (иногда восемь) часов. Сначала Полину пугало, что все это время нельзя будет попить, сходить в туалет или перекусить. Но к этому быстро привыкла, и невыносимыми такие условия работы не считает. Даже наоборот: говорит, что есть возможность после захода к ковидным пациентам перезагрузиться в чистой зоне. Там работы, правда, тоже хватает: выписать направления на анализы, оформить поступление в больницу экстренного пациента. Но главное — можно почувствовать себя свободнее без защитного костюма.

— Мне наибольший дискомфорт доставляет маска, потому что она натирает нос и щеки, — признается героиня нашего материала. — Если привозят респираторы, которые надо надевать на уши, а не с резинкой вокруг головы, то это просто ужас какой-то. Уши после смены просто отваливаются. Это реально больно. В памперсах работать не приходится (смеется). В нашей больнице такого точно нет, это домыслы. Что касается ощущений от защитного костюма: работа настолько интенсивная, что даже не успеваешь понять, вспотел ты или нет. Но выходим из «красной зоны» мокрые. Хотя сейчас зимний период, и полегче в этом плане, чем летом.

Полина говорит, что ей не хотелось бы обесценивать свой труд, но прямо подвигом как в военное время работу врачей с ковидными пациентами не считает. Говорит, что работа действительно тяжелая, и проходит в режиме внештатной ситуации, но медики всегда должны быть к такому готовы.

— Это важное дело, но не такое, чтобы нас прямо обожествляли, — добавляет Полина. — Достаточно просто уважения. Негативные комментарии о работе врачей в интернете я не читаю и стараюсь не слушать то, что говорят другие люди. Для меня главное, что мои родные прекрасно понимают, что ситуация сейчас не простая, и поддерживают.

Зимой Полина любит покорять склоны на сноуборде, а еще ей по душе семейные загородные поездки. Фото: из личного архива Полины Сивковой

Семья Полины к медицине отношения не имеет. Девушка — первый студент-врач в семье, и нисколько об этом не жалеет. Учеба и работа занимают в жизни девушки огромное количество времени, но это девушка не жалуется. Ее жених учится в другом городе, что в период пандемии для пары — как признается челябинка, несомненный плюс.

Пока влюбленные студенты живут в разных городах. Фото: из личного архива Полины Сивковой

НА ПОМОЩЬ К ХВОСТАТЫМ

Удивительно, но в плотном графике постоянной помощи людям Полина находит время на помощь братьям нашим меньшим. Она ездит в приюты для бездомных животных, привозит для них корма, лекарства, теплые одеяла и перечисляет пожертвования.

Дома у студентки живет кошка. Полина говорит, что ее питомица не ревнует хозяйку к другим пушистикам. Фото: из личного архива Полины Сивковой

— Мне, в принципе, хватает времени и на общение с друзьями, — резюмирует Полина. — Не всегда успеваю, конечно, все то, что запланировала. Хотелось бы побольше отдыха, но пока живем в таком режиме.

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