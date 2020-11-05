В центре Челябинска появятся светящиеся скамейки и качели

Подвесные качели появятся на Тернопольской. Фото: сайт Госзакупок

В центре Челябинска установят светящиеся скамейки-звезды, интерактивные качели и уличные торшеры. Как сообщил КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев, к 1 декабря все работы должны быть завершены.

Светящиеся качели порадуют малышей. Фото: сайт Госзакупок

— На набережной реки Миасс в районе «Сада камней» будут установлены интерактивные качели — подвесные и балансир. Уличные торшеры и световые скамейки-звезды появятся в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского. Еще одни качели установим на Тернопольской, ближе к так называемому лекторию, — сообщил Виктор Ереклинцев.

Уличные торшеры появятся в местах отдыха. Фото: сайт Госзакупок

Всего установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных. Сейчас на сайте Госзакупок идет сбор заявок от подрядчиков, готовых выполнить контракт. Максимальная сумма — чуть более 12 млн рублей.

Челябинцы будут отдыхать на звездах. Фото: сайт Госзакупок

Как добавил Виктор Ереклинцев, украшение центра города этим не ограничится. Как и в прошлом году, часть инсталляций и новогоднюю иллюминацию установит комитет дорожного хозяйства Челябинска. Новогодний музыкальный тоннель уже начали монтировать.

Ранее на портале «Активный житель 74» челябинцы выбрали тему ледового городка, который украсит главную площадь города. Решено, что к Новому году на площади Революции возведут ледовый городок в космическом стиле. Тема «Челябинск космический», выбранная горожанами, посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

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