Как южноуральский разведчик Исхак Ахмеров уберег Челябинск от ядерных бомб США

Памятник Исхаку Ахмерову установлен на Алом поле возле Дворца пионеров Фото: Сергей СОТНИКОВ

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Для Челябинской области этот праздник совсем не чужд, ведь в 1901 году в Троицке родился Исхак Ахмеров — советский разведчик, который уберег Южный Урал от ядерных бомб США.

Исхак Ахмеров начал работу в органах безопасности СССР в 1930 году. Он побывал в Бухарской республике, Турции, Китае, но больше всего офицер отличился на службе в США, куда отправился в 1935 году. Там ему удалось быстро легализоваться и начать работу. За годы, проведенные в штатах, Ахмеров смог завербовать агентов спецслужб, которые в последствии отправляли важные сведения для Москвы. А в 1942 году он возглавил нелегальную советскую резидентуру в США.

Исхак Ахмеров. Фото из архивов КГБ

На этом посту офицер сделал много важныхдля СССР вещей. Например, через своих агентов он убедил США вступить в войну с Японией. Без участия Ахмерова привычного для нас мира могло и не быть, и Япония могла напасть не на США, а на СССР. Да и ядерные бомбы грозились упасть не в Хиросиме и Нагасаки, а в Челябинске и Магнитогорске. Такая информация содержалась в «списке Трумана», согласно которому планировалась бомбежка 30 промышленных центров СССР.

Ахмеров также поучаствовал в добыче данных по разработке ядерного оружия. Благодаря этому Советский союз сэкономил миллиарды рублей на опытах.

Находясь в США, Исхак Ахмеров не забывал и о личной жизни. Там он встретил свою будущую жену Хелен Лоури — племянницу лидера коммунистической партии США. Сначала женщина была соратницей Ахмерова, а затем стала его супругой.

Исхак Ахмеров с женой Хелен Лоури. Фото из архивов КГБ

В 1945 году Ахмеров вернулся в Москву, где стал заместителем начальника Управления нелегальной разведки КГБ. На этом посту полковник прослужил десять лет. За выполнение миссий нелегальной разведки Ахмерова наградили множеством медалей, а также двумя орденами Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Помимо этого, ему вручили нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности».

16 апреля 2015 года во дворе Дворца пионеров на Алом поле в Челябинске открыли памятник Исхаку Ахмерову.

Памятник разведчику стоит возле ДПиШ им. Крупской в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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