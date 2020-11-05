Инопланетяне, голова Гагарина и Снегурочка на спутнике: показываем самые интересные скульптуры будущего ледового городка в Челябинске

Самая большая горка длиной 88 метров. Фото: сайт Госзакупок

22 декабря на площади Революции должен вырасти новогодний ледовый городок «Челябинск космический». Об этом говорится в требованиях к подрядчику, которого ищет Управление культуры города. Максимальная сумма контракта — 8 150 000 рублей. А мы пока изучили эскизы скульптур, которые будут радовать челябинцев, — реально космос!

На плане видно, где будут размещены горки и скульптуры. Фото: сайт Госзакупок

На площади планируют разместить почти 40 объектов — горок, ледовых скульптур и лабиринтов. Все фигуры подсвечиваются и украшаются художественной резьбой. Для катания оборудуют целых восемь горок.

Космический городок не обойдется без Юрия Гагарина. Фото: сайт Госзакупок

Самая большая — «Космос» длиной 88 метров и высотой 5,5 метров. Еще две — «Сатурн» и «Звездолет» — 16 и 19 метров. Для любителей поваляться будет целых две горки-ловушки «Спутник» и НЛО.

Челябинцы увидят настоящую космическую станцию. Фото: сайт Госзакупок

Самым необычным обещает стать аттракцион «Космическая станция». Это игровой комплекс с четырьмя горками и подсвеченными «кабинами».

А вы катались на Буране? Фото: сайт Госзакупок

Не забыли разработчики проекта и про метеорит. Поплутать можно будет по ледяному лабиринту «Солнечная система» с планетами в виде светодиодных шаров.

Лабиринт "Солнечная система" - самое то для изучения планет. Фото: сайт Госзакупок

Скульптуры тоже радуют. Кого только не придумали: и медведи, и инопланетяне, и луноход, и космонавты. Отдельную скульптуру посвятили Юрию Гагарину. Дед Мороз в Челябинске будет на ракете, а Снегурочка — на спутнике.

Вряд ли Снегурочка летала до этого на спутнике. Фото: сайт Госзакупок

Специально для селфи оборудуют фотозону «Звездное небо», отдельная площадка предусмотрена для фотографирования. Ну и, конечно же, трон Деда Мороза, цифры 2021, С Новым Годом!

В космосе есть жизнь! Фото: сайт Госзакупок

Челябинцы выбрали тему ледового городка на портале «Активный житель 74». Она посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Торги на разработку космического проекта выиграла компания «Уральский лед» из Екатеринбурга.

Вечерами тоннель будет выглядеть очень здорово. Фото: сайт Госзакупок

В Челябинске уже началась активная подготовка к Новому году. Так, на центральных улицах уже монтируют праздничную иллюминацию.

Малышам будет интересно побродить по этому лабиринту Фото: сайт Госзакупок

Мы не одни во Вселенной. Фото: сайт Госзакупок

Падающий метеорит уже стал символом Челябинска. Фото: сайт Госзакупок

НЛО существует! Фото: сайт Госзакупок

Луноход как настоящий Фото: сайт Госзакупок

Колодец желаний - для самых сокровенных тайн. Фото: сайт Госзакупок

Такого Деда Мороза мы еще не видели. Фото: сайт Госзакупок

Вход в городок будут уркашать вот такие звездные ворота. Фото: сайт Госзакупок

Композиция космонавты. Фото: сайт Госзакупок

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