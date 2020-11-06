Пассажиры о «Ласточке» Челябинск — Магнитогорск: не поездка — наслаждение!

«Ласточка», лети! Между Челябинском и Магнитогорском налажено современное сообщение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Точно по расписанию от платформы пригородного железнодорожного вокзала в Челябинске накануне вышел в своей первый рейс скоростной электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск. Время в пути сокращено почти в два раза — до четырех часов 20 минут.

Пятивагонный состав алого цвета плавно трогается с места, набирает скорость, и… И вот уже монитор в вагоне сообщает, что состав движется со скоростью 139 км/ч! Кстати, максимальная скорость «Ласточки» — 140 км/ч. Пассажиры будто прислушиваются к своим ощущениям: стремительный электропоезд летит плавно, вагон чуть покачивается. За широкими панорамными окнами, слезясь, мелькают огни.

Корреспондент медиахолдинга «Комсомольская правда»-Челябинск» вместе с первыми пассажирами помчался на «Ласточке» на юг Челябинской области.

«ВСЕ УСПЕЕМ И ДОМОЙ ВЕРНЕМСЯ»

В пути «Ласточка» делает три остановки — в Троицке, Тамерлане и в Карталах.

— Два часа против привычных трех, и мы дома — красота, — улыбается жительница Тамерлана Светлана Рябоконь. — Стоимость та же самая, а едем, как королевы, в мягком вагоне, а не на жестких скамьях. И время отправления удобное, не ранним утром: все дела в Челябинске можно спокойно сделать, и вечером вернуться домой.

Пассажир Светлана Рябоконь путешествует в родной Тамерлан в бизнес-классе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Ласточка» — электропоезд повышенного класса комфортности. Мягкие вагоны располагают к путешествию. Внутри все залито электрическим светом. Система климат-контроля регулирует температуру, и, что особенно важно по нынешним временам, обеспечивает обеззараживание воздуха.

Современный экологически чистый туалет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В каждом вагоне — экологически чистые туалетные комнаты. Есть вагон бизнес-класса, на 12 мест. Кожаные кресла, столики для работы, розетки для подзарядки гаджетов, гардеробная. Красота!

Светло, удобно, интересно. Путешествие начинается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая остановка, через час, — в Троицке. Загодя к выходу приготовился местный житель Иван Степанович Фирсов. Билет на «Ласточку» он приобрел со скидкой как ветеран труда. Кстати, при покупке действуют все федеральные и региональные льготы.

— Раньше до Челябинска я доезжал за 1 час 50 минут или за 2 часа 20 минут — на электричках. «Ласточка» время экономит и с большим удобством путешествуешь, — поделился впечатлениями от поездки пенсионер.

«ЧАЩЕ БУДУ ВИДЕТЬ ВНУЧКУ!»

А Татьяна Резник из Карталов везет на выходные из Челябинска внучку-малютку. Дети живут в большом городе, и дорога в 3 часа 50 минут для ребенка утомительна. Иногда добирались на блаблакаре, но это риск большой — добираться со случайными попутчиками. Сейчас путь до Карталов займет меньше трех часов.

Татьяна Резник из Карталов будет чаще видеть свою внучку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы ждали, специально подгадывали поездку. Внучке три года, она едет бесплатно, — делится впечатлениями Татьяна Резник.

ВСЕ БИЛЕТЫ КУПЛЕНЫ

Запуск скоростного электропоезда — один из важнейших совместных проектов правительства Челябинской области, Южно-Уральской железной дороги и «Свердловской пригородной компании».

Все билеты были проданы загодя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект реализован раньше предполагаемой даты запуска на два месяца: железнодорожники оперативно решили сложнейшие технические и технологические вопросы. Перед новогодними праздниками пассажиропоток всегда увеличивается, потому новый вид сообщения жителям Южного Урала будет только на руку.

Примечательно, что билеты на «Ласточку», поступившие за шесть дней до отправления первого рейса, были раскуплены все. И это — при 80% нагрузке, ведь в составе соблюдается рассадка пассажиров с учетом требований Роспотребнадзора.

РАНЬШЕ НА ДВА МЕСЯЦА

В церемонии торжественного отправления первой «Ласточки» принял участие начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов.

Начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Проект, который мы задумали совместно с правительством Челябинской области, дал старт. На первый взгляд, проект прост. Есть два города в регионе, которые нуждаются в дополнительном транспортном сообщении. На сегодняшний день, данный проект с технической точки зрения готов, и сейчас — слово за пассажирами. Этот проект не для железной дороги, он — для пассажиров. Новый подвижной состав, новые скорости и сервисы на борту. Это все для вас, южноуральцы. Мы меняемся для вас к лучшему!

Новый электропоезд предусматривает проезд маломобильных пассажиров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поздравил южноуральцев с историческим событием вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. Он подчеркнул особую важность проекта, ведь между столицей Южного Урала и Магнитогорском долгое время не было железнодорожного сообщения:

— В прошлом году родилась идея запуска «Ласточки», губернатор Алексей Текслер дал поручение проработать вопрос. Наши партнеры, Южно-Уральская железная дорога, немедленно откликнулись. Первоначально мы говорили, что скоростной электропоезд начнет движение в январе 2021 года, но уже сейчас, в связи с готовностью железной дороги, мы запускаем эту первую для нас «Ласточку». Думаю, она не последняя. Это даст возможность соединить и без того наши родственные города новым видом транспорта. Безусловно, это комфортно. Это совершенно иной уровень сервиса и услуг, которые представляет железная дорога пассажирам.

Время в пути – 4 часа 20 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для генерального директора АО «Свердловская пригородная компания» Романа Бараковских проект особый:

— На пяти железных дорогах в России успешно реализован проект «Ласточка». Скоростной поезд — чрезвычайно важное явление. Мы постарались воплотить в этом проекте самые передовые технологические решения и сервисы, чтобы пассажиру было не только комфортно в пути, но и интересно.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ

«Ласточки» будут курсировать ежедневно, отправляясь с пригородного вокзала Челябинска в 17.55. Прибытие в Магнитогорск — в 22.15. Из Магнитогорска «Ласточка» выходит в 06.32 и прибывает в Челябинск в 10.52.

Купить билет на скоростной электропоезд можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, на сайте АО «СПК» и с помощью мобильного приложения «Пригород». Стоимость билета — от 750 руб., в зависимости от класса обслуживания.

Поехали! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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