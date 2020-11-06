«Лекарства есть, но под прилавком»: куда пропали из аптек Челябинска антибиотики и другие препараты от коронавируса

"Областной аптечный склад" создал запас лекарств на несколько недель вперед. Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Челябинцы жалуются на дефицит лекарственных препаратов в аптеках. Перебои возникли с самыми разными препаратами. Иногда их приходиться искать в соседних районах. Почему так случилось, и когда город преодолеет дефицит лекарств — в нашем материале. О ситуации на аптечном рынке рассказал генеральный директор «Областного аптечного склада» Андрей Князев.

— Перебои с поставками есть, и этого никто не отрицает. Прежде всего, это связано с ажиотажным спросом на лекарства. Многие сейчас стараются запастись самыми разными препаратами впрок и покупают их без рецепта, — говорит Андрей Князев.

По наблюдениям «Областного аптечного склада», спрос на антибиотики этой осенью вырос в шесть раз, а на противовирусные препараты — в 15-18 раз. По отдельным позициям спрос увеличился в 30 раз.

Эти препараты можно купить лишь по рецепту, поэтому их хранят под прилавком. Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

— Вторая причина перебоев с лекарствами — требование о маркировке. Правда, на этой неделе правительство РФ упростило правило. И теперь маркировка не будет препятствовать передаче лекарственных препаратов со склада в сети, — пообещал Андрей Князев.

За выходные «Областной аптечный склад» обещает поставить в свои аптеки по всей Челябинской области около 350 тысяч упаковок различных лекарств, а еще около шести тысяч градусников.

А эти лекарства сегодня можно купить без рецепта, и они выложены на прилавок. Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

— Возможно, вы действительно не найдете в одной аптеке весь перечень препаратов. Но по сети они есть. И поставки в аптеки идут ежедневные. Даже по несколько раз за день, — рассказал Андрей Князев. — А еще имейте в виду, что в Челябинской области 1600 аптек, и только 300 из них входят в структуру «Областного аптечного склада».

Также стоит учесть, что не все лекарства в аптеках выложены в открытый доступ. Антибиотики, а также такой препарат, как «Коронавир» продаются по рецепту врача и не лежат под прилавком. На виду у покупателей остаются только те препараты, которые можно приобрести без рецепта — например, противовирусные препараты.

НА ЗАМЕТКУ

Покупать препарат без рецепта — опасно

— Есть больные, которые в эти дни занимаются самолечением. И среди прочих лекарств принимают антибиотики. Я хочу предостеречь горожан от любого самолечения. Назначать препараты имеет право лишь врач или фельдшер, ведь вы не знаете, как лекарства взаимодействуют между собой и какие у каждого препарата есть противопоказания, — заявила главный врач-терапевт минздрава Челябинской области Анна Мищенко.

По словам медика, бесконтрольный прием антибиотиков способен сыграть злую шутку. Организм привыкает к действующему веществу, перестает на него реагировать. И когда пациенту действительно будет нужен антибиотик, лекарство может уже не подействовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru