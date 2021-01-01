«Уездный город», пожалуй, самая успешная команда за всю историю КВН на Южном Урале. В 2003-м году, объединив усилия Челябинска и Магнитогорска, ребята стали чемпионами Высшей лиги. Мы узнали, чем заняты кавээнщики в наши дни, и, признаемся, кое-кому удивились.О жизни команды и друзей-юмористов рассказал капитал «Уездного города» Сергей Писаренко.КОНЦЕРТЫ, АНТРЕПРИЗЫ— Команда все еще существует, и нас по-прежнему приглашают на съемки в Высшую лигу — там мы играем гостевые роли. Но сейчас соглашаемся на это редко — просто не успеваем. «Уездный город» все еще выступает с концертами, а наши артисты участвуют в других телепроектах. Например, в «Доме культуры и смеха» на телеканале «Россия» и в «Дизель-Шоу».А еще есть антрепризные спектакли. Например, «Мужчина нарасхват». В постановке участвуют я, Евгений Никишин, Ольга Бузова, Антон Лирник, иногда Яна Кошкина…РАБОТА И СНОВА РАБОТА— Основное занятие многих участников нашей команды — актерство. Но жизнь гораздо насыщеннее и шире. Например, я кандидат педагогических наук. Преподаю психологию массовых коммуникаций и рекламы в Московском институте искусства и культуры, а еще журналистику. Студентам со мной интересно и весело, но на сессии они, бывает, и плачут.Евгений Никишин активно снимается в телешоу. А параллельно занимается семейным бизнесом — у него сеть частных детских садов на Урале. Он живет на два города — Магнитогорск и Москву. У Александра Журина тоже есть бизнес, но какой — не уточню. Саша тоже активно снимается с нами на телевидении.Самый занятой человек — Стас Ярушин. Он развивает эстрадную карьеру и продолжает сниматься на телевидении. Но в составе «Уездного города» выступает редко — нет времени. Наш октябренок Аркадий Лапухин вообще ушел из творчества и работает в администрации Магнитогорска.Продюсер команды Дмитрий Табарчук стал известным продюсером на СТС — именно он снял «Кадетство» и «Молодежку». А один из авторов нашей команды Вячеслав Дусмухаметов работает в качестве автора и продюсера на ТНТ. Он был продюсером сериалов «Универ» и «Интерны».И НОВЫЕ СЕМЬИ— Жизнь всех игроков «Уездного города» сейчас стабильна. У всех есть дети. В основном по двое. У меня — трое. Некоторые успели развестись со своими кавээновскими подружками и уже во втором браке.Сам я осел в Москве, но не забываю Урал. У меня там живут родители и учатся дети от первого брака.НЕ ТОЛЬКО ЮМОР— У многих «Уездный город» ассоциируется с номером «Сережа молодец». Кто-то помнит «Перетягивание каната», который принес нам звание чемпионов. Но у нас много свежих популярных сюжетов — мы развиваемся, а не сидим в ностальгии. И расширяем свой диапазон. Снимаемся в серьезном кино.Мы с Евгением Никишиным только что закончили съемки в детективном фильме «Формула счастья». Я играл строгого начальника полиции, Евгений — более мягкого адвоката. А в фильме «Сувенир из Одессы» нам достались роли двух бандитов. И никакого юмора там не было, поверьте. Но получилось очень органично.Так что график насыщенный, выступлений много — и рубашки для выступлений приходиться обновлять каждый год.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru