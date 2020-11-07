Михаил Резепин в марте отпраздновал свое 105-летие. Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

В Челябинске в пятницу, 6 ноября, скончался потомственный казак, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Константинович Резепин. Старейшина окружного казачьего общества Челябинской области умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Ему было 105 лет.

— Сердце замечательного человека — нашего дорогого Михаила Константиновича Резепина — остановилось вчера в 19:00, — рассказала руководитель челябинского музея казачьей славы Ирина Смирнова. — Мы все его горячо любили и уважали до глубины души. Он лежал в больнице на излечении от коронавируса и уже шёл на поправку. Мы ждали его возвращения домой и радовались его стойкости. Но видно силы этого золотого человека не беспредельны, и вот его нет с нами.

Михаил Константинович в свои 105 лет изучал иностранные языки и разводил пчел. Фото: архив КП-Челябинск, Cheladmin.ru

Атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал Владимир Романов выразил искренние соболезнования родным и близким.

— Это большая утрата для казачества, — говорит Владимир Романов. — Михаил Константинович был удивительным человеком, уважаемым и любимым всеми, кто его знал. Он прожил достойную жизнь, вдохновляя и подавая пример не одному поколению.

Михаил Константинович родился 26 марта 1915 года в деревне Медиак Челябинской области. В армию его призвали из Белоруссии в 39-м. Он служил в пулеметном взводе. В ноябре 1941-го получил ранение. Освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Имеет медали и ордена.

Михаил Константинович служил в пулеметном взводе. Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

После войны Резепин осел в Челябинске и больше 50 лет проработал на металлургическом комбинате.

— Горячо любимый на комбинате Михаил Константинович Резепин начинал свой путь на ЧМК в должности электрика, позже был назначен заместителем начальника цеха сетей и подстанций управления коммунального хозяйства комбината. Вместе с супругой Михаил Константинович воспитал троих сыновей – они пошли по стопам отца и связали жизнь с ЧМК. Руководство и коллектив комбината выражают искренние соболезнования семье Резепиных, – сообщили в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Ветеран шутил, что его старость начнется после того, как он прокатится на челябинском метро. Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

Михаил Резепин вел активную жизнь: занимался спортом, увлекался пчеловодством и проводил большую общественную работу — встречался со школьниками, курсантами, военнослужащими, молодыми казаками, был участником всероссийской ведомственной акции Росгвардии «Лица Победы. Летопись подвига», главная цель которой - сохранение памяти о подвиге фронтовиков, тружеников тыла и детях войны.

— От имени всего личного состава управления Росгвардии по Челябинской области и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Михаила Константиновича Резепина, — отметил начальник управления Росгвардии по Челябинской области, генерал-майор полиции Александр Ясинский. — Это человек удивительной судьбы. Видя самые страшные бои Великой Отечественной войны, он сумел сохранить любовь к человеку и веру в Бога. Мы познакомились незадолго до его 105-летнего юбилея. Михаил Константинович сам поднялся на второй этаж нашего управления, читал стихи собственного сочинения, обещался на английском. Меня поразили его глаза, наполненные добротой и теплом. Михаил Константинович был истинным казаком и христианином.

Михаил Константинович также сочинял стихи и басни, пел в казачьем хоре. Фото: Оренбургское войсковое казачье общество

Похороны Михаила Константиновича пройдут на кладбище Нового поля, где похоронены многие родственники ветерана. По словам Ирины Смирновой, они пройдут в четверг или в пятницу. О точной дате, месте и времени проводов сообщат дополнительно.

Редакция КП-Челябинск выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Резепина.

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