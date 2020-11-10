«Вчера сделали операцию, а сегодня уже начинаю видеть»: челябинские врачи вернули зрение слепой пациентке

Нина Ивановна не видела ничего семь лет. Фото: пресс-служба ЧОКБ

Нина Ивановна Губко много лет проработала на заводе «Пластмасс» в Копейске. В 45 лет вышла на пенсию, и зрение резко начало падать. Семь лет назад женщина полностью ослепла.

Врачи поставили диагноз — лентовидная дистрофия роговицы обоих глаз. Возможность видеть могла вернуть только пересадка роговицы. Сложную операцию на Южном Урале выполняют в одном месте — в Челябинской областной больнице. Сюда Нину Ивановну за руку привел муж, сама она на тот момент не видела ничего, только темноту.

— Предыдущая операция в Москве, которую я ждала четыре года, закончилась печально — имплантат не прижился, произошла отслойка и я попросила, чтобы повторную операцию делали здесь. Вчера сделали операцию, сегодня я уже самостоятельно могу дойти до палаты. Если все приживется, то приеду второй глаз делать, — рассказала пациентка.

Так совпало, что Нине Ивановне вернули зрение накануне Дня офтальмолога, его празднуют 11 ноября.

Нина Ивановна с руководителем офтальмологического центра ЧОКБ Андреем Кузнецовым. Фото: пресс-служба ЧОКБ

В областной больнице отмечают, сложнейшие вмешательства на глазах стали возможными благодаря специальному современному оборудованию. Аналогов ему в Уральском федеральном округе нет. Аппаратуру, а это более 10 дорогостоящих высокотехнологичных аппаратов, закупили в ЧОКБ в прошлом году.

Так, теперь перед операцией по пересадке роговицы пациентам проводится оптическая когерентная томография. Это такое исследование, которое позволяет видеть точное строение глаза, определять мельчайшие дефекты и патологии в его структуре. А главное — дает врачу возможность наблюдать не только за поверхностью роговицы, но и за ее послойной структурой. Обследование абсолютно безболезненное для пациентов.

Современное и высокотехнологичное оборудование закупили в прошлом году. Фото: пресс-служба ЧОКБ

Врачи говорят, с когерентной томографией не сравнится ни одно высокоточное диагностическое оборудование.

— Методика близка одновременно к двум диагностическим манипуляциям: УЗИ и компьютерной томографии. Но по сравнению с ними значительно выигрывает, так как изображения получаются четкие, разрешающая способность большая, нет радиационного облучения, — объясняет руководитель офтальмологического центра ЧОКБ Андрей Кузнецов.

В офтальмологическом центре ЧОКБ полностью обновилось оборудование для лечения катаракты, стекловидного тела и сетчатки. И теперь пациентов все реже направляют на операции в Москву.

Ежедневно в отделении микрохирургии глаза ЧОКБ выполняется более 30 операций. Фото: пресс-служба ЧОКБ

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