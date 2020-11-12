В 2001 году Юрию Горбунову присвоили звание «Почетный житель Еманжелинского района». Фото: пресс-служба администрации Еманжелинска

В Челябинской области на 75-м году жизни скончался бывший глава Еманжелинска Юрий Горбунов. Как рассказал КП-Челябинск источник в правительстве, чиновник проходил лечение в ковидном госпитале.

— Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Яковлевича Горбунова, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. — Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его земляков и всех, кто знал и любил этого сильного духом, целеустремленного и многогранного человека.

Известно, что 74-летний депутат Законодательного Собрания Челябинской области II и III созывов Юрий Горбунов проходил лечение от коронавируса. Однако в правительстве Челябинской области официально эту информацию не подтверждают.

Горбунов возглавил Еманжелинск в 1996 году. Тогда город переживал непростой период из-за массового закрытия шахт.

— Юрий Яковлевич тогда проявил в работе лучшие профессиональные и личные качества, — отметили в правительстве Челябинской области. — Обладая незаурядным талантом руководителя, он всего себя посвятил служению людям и всегда действовал в интересах Еманжелинска.

За добросовестный труд и общественно-политическую деятельность Юрий Яковлевич был награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, знаком «Шахтерская слава» трех степеней.

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