Полицейский из Челябинской области все лето воровал продукты из супермаркета

Полицейского «спалили», когда в магазине пропал дорогой коньяк Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области завели уголовное дело на полицейского из Магнитогорска, который воровал продукты в супермаркете. На протяжении всего лета он ходил в магазин, иногда даже с женой и ребенком, и утаскивал различные товары. В конце концов сотрудника МВД поймали, и теперь ему придется отвечать по закону.

— Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции УМВД России по городу Магнитогорску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Приходя в магазин, полицейский пробивал на кассе одни товары, при этом покупая совсем другие. Например, чтобы платить меньше денег, он брал фисташки и взвешивал их как лук. Иногда горе-вор отменял покупку, но не возвращал товары на полку магазина, а прихватывал их с собой. Вычислить стража порядка, внезапно перешедшего на сторону зла, удалось по камерам, когда в супермаркете пропала бутылка дорогого коньяка.

В полиции уточнили, что за лето их сотрудник наворовал товаров на 41 960 рублей. На время расследования его отстранили от работы. Если же вина полицейского будет доказана, то мужчина распрощается с погонами. Максимальное наказание, которое ему грозит — два года тюрьмы.

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