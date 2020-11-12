В этом году Дедушка Мороз может отдохнуть. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэр Наталья Котова отменила проведение традиционной новогодней елки главы Челябинска. Решение принято из-за пандемии коронавируса. Эту информацию КП-Челябинск в четверг, 12 ноября, подтвердил начальник управления информационной политики городской администрации Владимир Сафонов.

— Новогодняя елка главы Челябинска отменена. Пандемия, — кратко прокомментировал информацию об отмене праздника Владимир Сафонов.

В пресс-службе администрации города уточнили, что елки не будет из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Челябинске. В регионе до 15 ноября действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, и пока предпосылок к его снятию нет. Поэтому контракты на организацию праздников расторгнуты.

Приглашение на традиционную елку главы города получают учащиеся начальных классов и отличники. Праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки обычно проходит в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников. Дети смотрят спектакль и получают подарки от администрации Челябинска.

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