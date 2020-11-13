«От создателей COVID-19?»: в Челябинске магазины пугают покупателей COVID-20

Маску лучше наденьте, от этого COVID-20 нет ни лекарств, ни прививок. Да и под маской не будет видно, как вы хихикаете над персоналом. Фото: читатель КП

Мир еще не отошел от COVID-19, а в Челябинске уже пугают народ... COVID-20! В небольшом магазинчике на улице Братьев Кашириных на днях появилось объявление «Внимание!!! Вход только в маске. Covid 20». Табличка повеселила горожан.

— Новенькое что-то. Скоро будет COVID-21.

— Это что, от создателей COVID -19? — шутят челябинцы.

Вероятно, продавцы просто ошиблись. Однако вдруг они что-то знают, и коронавирус, мутируя, будет каждый год портить нам жизнь в новом обличье? Может, стоит не хохотать, а насторожиться? Но тут врачи успокаивают.

— Любые вирусные агенты изменяются. Но коронавирус как раз такой представитель вирусов, который достаточно стабилен. И на данный момент мутации — всего лишь не более 1% от генома, как отмечают ученые, и они не влияют ни на течение инфекции, ни на тяжесть инфекции, — говорят специалисты. — Сказать, что вирус настолько изменится, что будет другой, таких данных нет.

Фух, выдыхаем! А вы, кстати, знаете почему COVID-19 назвали именно так? «Имя» новое заболевание получило 11 февраля 2020 года, название ему дала Всемирная организация здравоохранения.

COVID-19 — это сокращенно от английского «COronaVIrus Disease» — «заболевание, вызванное коронавирусом». А «19» означает год, в котором выявлена первая вспышка. Обозначение выбрали неслучайно, а чтобы избежать отсылок к географии, видам животных или группам людей, в соответствии с международными рекомендациями по наименованию новых вирусов.

Сам же вирус, вызывающий болезнь, называется SARS-CoV-2.

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