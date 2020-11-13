К пациентам - на новой «Ниве»: меценат подарил южноуральским врачам 10 автомобилей

Машины скоро выйдут на линию. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области

Челябинец решил помочь медицинским работникам в тяжелое время. Меценат подарил 10 новых машин «Нива» в комплектации люкс для службы неотложной помощи. 12 ноября белоснежные красавицы передали медработникам.

— Большое количество жителей обслуживают на дому. Такой способ доставки сокращает время и энергозатраты медработников, что важно в настоящее время. Это частная инициатива нашего земляка, который обратился к региональным властям и министерству здравоохранения Челябинской области. Спасибо ему огромное за такой подарок, — рассказал заместитель министра Евгений Ванин.

Новые автомобили передадут городским больницам №1, 2, 8, 9, 11,15 Челябинска, ОКБ № 2 и № 3, центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска, горбольнице №2 Миасса. В ближайшие дни машины выйдут на линию, добавили в региональном минздраве.

Благотворитель, общаясь с минздравом, отметил: если человек может помочь — почему бы не сделать этого?

— Надеюсь, что и в дальнейшем смогу помогать родному региону. Желаю всем крепкого здоровья и бодрости духа!, — сказал меценат.

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