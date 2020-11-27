В этом году капитал-шоу «Поле чудес» отмечает свой 30-летний юбилей. За годы существования передачи, кто только ни приезжал в студию к Леониду Аркадьевичу. Жители Челябинской области по сей день охотно отгадывают буквы с Якубовичем, а мы решили вспомнить самых ярких участников из Южного Урала, которые играли в «Поле чудес» еще в 90-х и нулевых.КОПЕЙЧАНИН ТРИЖДЫ ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИГРУШахтер Петр Хомулло из Копейска очень сильно хотел попасть на любимую игру, поэтому отправлял в редакцию «Поле чудес» много кроссвордов. В 1996 году удача все-таки улыбнулась ему, и он попал на передачу к Якубовичу. Там он и рассказал, что не все знакомые поддерживали желание засветиться на Первом канале.— У нас в коллективе работает один человек, который немного заикается. Когда я сказал, что хочу поехать на «Поле чудес», он так и сказал: «Я ес-сли эту р-рожу ув-вижу в т-телевизоре, я т-телевизор разобью», — процитировал коллегу Петр и попросил все-таки не жертвовать телевизором.Участие в игре для Хомулло сложилось более чем удачно. Петр стоял за барабаном в шахтерской робе, а в музей «Поле чудес» привез из Копейска отпечаток древнего папоротника с глубины 630 метров. Про Леонида Аркадьевича он тоже не забыл — ему были уготовлены всякие инструменты, предназначенные для «посвящения в шахтеры». В итоге Петр дошел до супер-игры, главным призом которой был музыкальный центр, и выиграл ее, но на этом не остановился.Вернувшись на родину, мужчина продолжил атаковать почтовый ящик редакции новыми кроссвордами — настолько сильно хотел снова попасть к Якубовичу. В 2007 году его настойчивость вознаградили и вновь позвали на шоу, да еще и в его день рождения. Прямо во время игры участники выпили шампанского за здоровье копейчанина, а сам Хомулло привез кучу подарков Якубовичу: тут и герб Копейска, и боевая мина, внутри которой спрятались коньяк и сигареты, а также картина «Последний день «Поле чудес». После вручения Петр произнес феерический спич, в котором по именам назвал копейчан, отказавшихся передать подарки в музей капитал-шоу.В этот раз победить Петру не удалось, и он начал снова создавать кроссворды. Но письма в Останкино отправлял уже от имени жены. В 2008 году ее пригласили на игру, однако повторить первый успех мужа женщина не смогла.ПРИВЕЗ «ЯЙЦА-АНТИСТРЕСС» ДЛЯ АССИСТЕНТОК ЯКУБОВИЧАВасилий Воронин из Миасса попал на «Поле чудес» в 2000 году, тогда проходили съемки специального выпуска с участием работников дорожного хозяйства. Победить в игре южноуральскому гостю не удалось, зато он всем запомнился обилием интересных подарков. Мужчина преподнес Леониду Аркадьевичу картину от местных умельцев, шкатулку, шар-сокровищницу и три яйца из зеркального камня, которые, по словам Василия, снимают напряжение.Причем последний экспонат был предназначен больше для ассистенток ведущего, чем для самого Якубовича. Одну из девушек Василий даже смутил, рассказав, как надо пользоваться этими «яйцами-антистресс»: их надо сжимать.— Если у вас напряжение, берете яйцо, сжимаете, и наступает благодать, — резюмировал Василий.Помимо этого, Василий не упустил возможности и в честь профессионального праздника привез на «Поле чудес» костюм дорожника. Он облачил в него Якубовича и еще одну его ассистентку.«ИЗ-ЗА ТЕРАКТА НЕ ХОТЕЛИ ПУСКАТЬ С ПОДАРОЧНЫМ НОЖОМ»В нестандартную ситуацию попал еще один южноуралец, побывавший на «Поле чудес». Сергей Поткин знаком нашим читателям как Хэви Метал дед, который делает шляпы и аксессуары в стиле стимпанк. Как оказалось, в 2010 году он еще и на капитал-шоу успел побывать.Чтобы попасть на передачу, Сергей решил применить другое свое мастерство — резьбу по дереву. В конце 2009 года мужчина отправил в Останкино поделку, которая состояла из медвежонка и колобка на пенечке. Внутри колобка лежал маленький детский кроссворд. Спустя время, Поткины уже и забыли, что отправляли что-то на «Поле чудес», как вдруг им пришло приглашение на игру.— На «Поле чудес» поехали с кучей подарков из Златоуста, — вспоминает Сергей. — Местные предприятия дали красиво украшенный дорогой нож, кованую розу, цветную книгу из оружейной фабрики и многое другое.Игра была назначена на 29 марта, и в этот день на двух станциях московского метро прогремели взрывы. Сергей испугался, что может опоздать на съемки, но каким-то чудом проскочил на поезд. Метро работало, однако пассажиров было непривычно мало для Москвы. Но и в Останкино мужчину не сразу пустили, уроженец Златоуста рисковал остаться за бортом шоу.— На передачу меня не хотели пускать из-за подарочного ножа — все переполошились из-за теракта. К счастью, у меня были с собой документы, и в итоге мне разрешили пройти, — рассказал Сергей.Играть мужчина вышел вместе с трехлетней дочерью Софьей. Он первый раз крутанул барабан и сразу же попал на сектор «Приз». Сергей настойчиво потребовал открыть черный ящик, и был готов хоть соленый огурец от «Поле чудес» увезти на родину. Якубович в своем стиле начал переубеждать игрока, предложив ему более 70 тыс. рублей, но Сергей был непоколебим, да и дочка тоже склонялась к призу. Семья не прогадала — ведущий вытащил из ящика ключи от автомобиля «ЗАЗ Шанс».— Забрать машину сразу не получилось, мы вернулись в Златоуст без нее. В мае вышел выпуск с моим участием, и только в начале лета я съездил в Москву и забрал автомобиль. На нем проездил лет пять, а потом продал, — поделился южноуралец.Дочь тоже не осталась без подарка — Якубович вручил ей огромного медвежонка, с которым девочка ни на секунду не расставалась, гуляя с родителями по Москве. Кстати, он до сих пор живет в доме семьи Поткиных.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru