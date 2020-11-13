Артем Холдин сделал бюджетный ремейк клипа Моргеншерна. Фото: скриншот из видео Артема Холдина / Vk.com

28-летний челябинский маркетолог Артем Холдин переснял популярный клип Моргенштерна. 30-секундный максимально бюджетный ремейк на трек «Кадиллак» популярного у молодежи артиста парень снимал для участия в конкурсе. А теперь продает декорации на Avito за 50 тысяч рублей.

— Творчество Моргенштерна мне очень даже нравится! — признался Артем Холдин. — Считаю его отличным шоуменом и талантливым молодым человеком. Правда, песню «Кадиллак» я переслушал столько раз в процессе работы, что сейчас только при одних звуках этого трека, начинает дергаться глаз.

Челябинец Артем постарался стать похожим на Моргенштерна. Фото: Артем Холдин / Vk.com

О конкурсе одного из телеканалов Артем Холдин узнал, листая ленту соцсетей. Нужно было выбрать клип Моргенштерна из списка, снять на него максимально бюджетный 30-секундный ремейк, и до 8 ноября опубликовать его в Instagram или ВКонтакте. До дедлайна оставалась всего неделя, но челябинец решил принять участие в борьбе за главный приз — MacBook Pro.

Парень воссоздал декорации клипа Моргенштерна из картона. Фото: Артем Холдин / Vk.com

— Подумал: «А почему бы и нет?», — вспоминает Артем Холдин. — Пришла идея использовать в конкурсном ролике модели локаций из клипа «Кадиллак», и я воплотил ее в реальность. Очень удачно, что дома было очень много картона, оставшегося с покупки дивана из Икеи. С виду кажется, что это пятиминутная работа, сделанная на коленке (хотя так оно и есть), но подготовка — сборка макетов, покраска — заняла около 12 часов. Кстати, макеты с клипа я выложил в продажу на «Авито». Так что при желании можно купить дом и Кадиллак Моргенштерна, и запустить туда своего кота, ребенка или себя любимого.

Стоимость декораций Артем Холдин оценил в 50 тысяч рублей. В эту сумму входят картонный земельный участок с проложенной асфальтированной дорогой, угловой диван, две подушки, стол, шесть стульев, антресоль, плазменный телевизор и даже портрет Моргенштерна.

Съемки проходили в квартире, выходить на улицу даже не потребовалось. Артема на фоне зеленого экрана снимала его девушка. Это был ее первый опыт в роли оператора.

— Она здорово помогла мне: я говорил, что нужно, и она именно так и снимала, — говорит автор ролика. — Клип снимали на десятый iPhone без специальный приспособлений: стабилизаторов и штативов. Просто дрожащие руки. На монтаж ушло около 10-12 часов. Всю работу я закончил за три свободных дня в течение недели.

На подготовку декораций ушло около 12 часов. Фото: Артем Холдин / Vk.com

Как вас кадиллак? Фото: Артем Холдин / Vk.com

От процесса работы парень получил массу удовольствия. Говорит, что это было весело, а из отснятого материала можно было смонтировать еще один ролик на 15 минут.

Результаты конкурса станут известны сегодня.

Теперь челябинец продает дом и тачку Моргенштерна на «Авито». Фото: Артем Холдин / Vk.com

Алишер Моргенштерн — российский рэп-исполнитель, музыкант и YouTube-блогер. В этом году вошел в топ-40 самых успешных звезд России до 40 лет по версии Forbes Россия и странным образом стал победителем премии Topical Style Awards 2020 в номинации «Женщина года».

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