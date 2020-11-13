Челябинские рыжие коты привезут на дом любые товары для дома. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Осень и зима – время, когда из дома лишний раз выходить не очень-то и хочется. Не хочется – и не надо! Даже поход в магазин можно отменить, ведь миссию по доставке товаров из народного магазина «Галамарт» взяли на себя рыжие котики. Челябинские, но совсем не суровые: напротив, очень даже милые. Впрочем, все давно знают, что рыжие котики приносят в дом гармонию, радость и счастье.

Напоминаем, что в Челябинске действует бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. После подтверждения от оператора она возможна уже на следующий день. И так как «рыжих доставщиков» становится все больше и больше, не исключено, что к вам тоже приедет этот очаровательный символ магазина. В любом случае, ваш заказ привезут аккуратно и быстро.

Ну а приобрести в «Галамарте» можно буквально все - как для дома, так и для дачи. Посуда, бытовая техника, игрушки, хозтовары и канцелярские принадлежности… Все это и не только, конечно же, еще и по традиционным для «Галамарта» демократичным ценам.

Не забывайте при оформлении заказа на сайте проверять раздел акций: здесь каждый день действуют очень выгодные предложения на различные группы товаров.

Реклама