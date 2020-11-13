Воспитанник «Трактора», двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов: «О таких хоккейных площадках в Челябинске мы только мечтали»

Евгений Кузнецов вместе с юными хоккеистами открыл новую хоккейную площадку неподалеку от своего родного дома на ЧТЗ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Нужно каждый день тренироваться, равняться на старших, на лучших игроков своего поколения, как мы поступали в свое время. Мы много узнавали от опытных хоккеистов. И вы также старайтесь перенимать все нужное, — Евгений Кузнецов после официальной церемонии открытия приглашает мальчишек поучаствовать в мастер-класс и встает на ворота.

АО «Русская медная компания» в этом году помогла открыть четыре хоккейных коробки в Челябинске и одну в Коркино. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юные хоккеисты в недоумении. Оказывается, нужно постараться забить гол пластиковым мячиком двукратному чемпиону мира и обладателю Кубка Стэнли. И пусть нападающий на время станет вратарем. Главное – весело и креативно!

ПЕРЕНИМАЙТЕ ЛУЧШЕЕ У ЛУЧШИХ

На мастер-классе Евгений Кузнецов побывал и в роли голкипера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений как заправский голкипер отражает броски, передвигаясь вдоль «рамки», использует клюшку, перчатки, все части тела, чтобы защитить ворота, мешает мальчишкам пройти к воротам. Почти все, как в настоящем хоккее. Кузнецов и не думает поддаваться. Из 10-15 бросков и проходов к воротам только несколько шайб попадает в створ. Потом роли меняются. Теперь уже форвард «Вашингтона» атакует рамку. В ней сразу двое мальчишек. Евгений мастерски «колдует» клюшкой перед воротами, пытаясь запутать сразу двух вратарей. Но мальчишки и не собираются пасовать перед звездой мирового хоккея. Держат оборону. Кузнецову лишь с третьей попытки удается пробить этих стражей ворот…

Кузнецов в роли нападающего на новой хоккейной площадке в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Радости местных школьников, юных хоккеистов, и детворы из окрестных домов не было предела. На открытие пришел двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник и в прошлом игрок «Трактора» Евгений Кузнецов. 28-летний форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на время перерыва в чемпионате НХЛ приехал в родной Челябинск. Можно вспомнить и то, как это было в прошлом году... А после официальной церемонии провел мастер-класс для молодых игроков спортшколы «Трактор». Кстати, в прошлый раз Евгений приезжал в Челябинск с Кубком Стэнли.

У КУЗНЕЦОВА ЕСТЬ ЧУВСТВО ГОЛА

Лев Черников занимается в спортшколе «Трактор» уже больше пяти лет. Говорит, что его команда игроков 2010 года рождения одна из сильнейших не только в Челябинске и области, но и в Урало-Сибирском регионе. Лев учится в спортивном классе Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова. Именно напротив этой школы и сегодня открыли хоккейный корт.

— Мне нравится, что Евгений Кузнецов много забивал и в российских и международных турнирах и сейчас в НХЛ. У него есть чувство площадки. Скорость. Он знает, где лучше всего находиться, чтобы создать голевой момент и забросить шайбу. Не просто так он дважды становился чемпионом мира и выиграл Кубок Стэнли. Нам вчера сказали, что приедет Евгений Кузнецов и проведет мастер-класс. Конечно, очень приятно встретиться с таким известным хоккеистом. Тем более, он вырос в этих дворах, и здесь, как и мы, начинал заниматься хоккеем. 20 ноября поедем играть в Уфу с «Салаватом Юлаевым». Вот сейчас готовимся. А на этой площадке мы вместе с пацанами будем играть зимой. Конечно, все тренировки будут проходить во дворце спортшколы, но и на улице погонят в хоккей тоже здорово, — поделился впечатлениями Лева Черников.

Юный Лева Черников из "Трактора-2010" говорит, что у Кузнецова есть чувство гола. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для справки: «Комсомолка» уже рассказывала о том, что в столице Южного Урала и в соседнем Коркино в этом году построено пять современных хоккейных кортов (четыре из них в Челябинске). Пластиковые борта, светодиодное освещение, защитные сетки, хоккейные ворота, крытые скамейки для игроков и судей. Сегодня торжественное открытие первой такой площадки прошло в Тракторозаводском районе Челябинска – около спортивной школы «Трактор» и Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова.

ПРИЙТИ И ПОИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Евгений Кузнецов, вспоминая свое детство, рассказал, что, бывало до позднего вечера катался, и играл в хоккей в спортивной школе. Благо жил в сотне метров от нее. Успевал приходить утром, а потом еще и со второй сменой. Вахтеры и тренеры уже привыкли к тому, что он «днюет и ночует» на льду дворца «Трактор».

— Здесь тогда не было хоккейной коробки. Вместо нее — футбольное поле. Играли везде и во все. И в футбол и в хоккей и в баскетбол. Кстати, в баскетбол мне тоже очень нравилось «рубиться». Интересный, технически сложный вид спорта… В мое время о таких кортах на открытом воздухе мы могли только мечтать. На мой взгляд, главное достоинство этого нового хоккейного корта в том, что каждый в любое время может прийти сюда и поиграть в хоккей, просто покататься, летом погонять мячик или просто поиграть в догонялки. Освещение прекрасное. Проблем никаких нет. Главное — желание. Меня, например, родители забирали из спортшколы уже поздно вечером. Я все не хотел уходить. Я хочу сказать спасибо своим родителям, что давали мне возможность тренироваться, развиваться. Те, кто живет поблизости, да даже и те, кто приедет из других районов Челябинска всегда смогут вдоволь накататься на этой площадке. Может, ребенок в итоге воплотит свою мечту стать хорошим, большим хоккеистом.

Евгений Кузнецов вручил призы всем участникам мастер-класса в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Когда ты перерезал красную ленточку на церемонии открытия, какие мысли, чувства нахлынули. Ведь здесь неподалеку твой дом, двор, где ты вырос?

— Думаю, что хоккейная коробка здесь, в этом районе напрашивалась. Главное, чтобы все бережно относились к этой площадке. Не ломали ничего, а сохраняли. Вижу, что дети сейчас более аккуратные, сознательные.

— Евгений твои ближайшие планы? Надолго в Челябинске?

— Пока сложно сказать. Ситуация сейчас непредсказуемая. Просыпаюсь каждое утро, читаю интернет. Думаю, может, что-то новое напишут про начало сезона в НХЛ. Пока ничего однозначно не ясно. Еще неделю-другую дома побуду и полечу обратно, готовиться к началу сезона. Но, повторю, пока ничего не ясно. Все игроки НХЛ фактически четыре месяца сидели дома, на самоизоляции из-за известных событий… Такая ситуация и для спортсменов, в том числе, в новинку. Даже не знаю, как, к чему готовиться. Но нужно тренироваться, держать себя в форме.

ГЛАЗА У МАЛЬЧИШЕК ГОРЯТ

Директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» Анатолий Еремин напомнил, что этом году в Челябинске открывается четыре таких современных коробки, и одна – в Коркино. Бюджет проекта, который РМК реализует вместе хоккейным клубом «Трактор» – 30 миллионов рублей. В следующем году вопрос о строительстве новых хоккейных кортов будет обсуждаться.

На открытии нового хоккейного корта в Тракторозаводском районе Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— То, что начало положено — это уже здорово. Главное, что еще больше детей, школьников, взрослых будут приобщаться к спорту, к здоровому образу жизни. А для кого-то такие коробки дадут возможность самореализоваться в спорте, как это сделал, к примеру, Евгений Кузнецов. — Вы сами видели, как горели глаза у детишек, кто принимал участие в мастер-классе с Евгением Кузнецовым. Желание заниматься хоккеем, заниматься спортом есть. Нужно просто сделать спорт более доступным, создать хорошие, комфортные условия. Надеюсь, это хоккейная коробка не будет пустовать, и сегодняшние мальчишки станут достойными продолжателями великих традиций челябинского хоккея. Не случайно этот корт открыт около Образовательного центра, названного в честь Валерия Константиновича Белоусова — игрока «Трактора», одного из известных отечественных хоккеистов и тренеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор»:

— Сегодня мы торжественно открыли первый из пяти хоккейных кортов в рамках совместного проекта «РМК-детям» с партнером клуба — «Русской медной компанией». Отмечу, что проект реализуется при поддержке Правительства Челябинской области и лично президента хоккейного клуба, губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Этот проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры во дворах жилых микрорайнов, на строительство новых, современных хоккейных площадок. На то, чтобы спорт был доступным и бесплатным. Главная задача — чтобы каждый ребенок получил возможность заниматься хоккеем. А эта площадка открыта еще и в таком знаковом месте не только для отечественного, но и для всего мирового хоккея, — около ледового дворца спортивной школы «Трактор».

Подчеркну, что игроки хоккейного клуба «Трактор» регулярно будут проводить мастер-классы на новых хоккейных площадках для всех желающих. Концепция проекта «РМК-детям» - это строительство хоккейных площадок во всех семи районах Челябинска. Четыре корта уже построены, С наступлением зимних холодов, когда выпадет достаточно снега, эти площадки будут подготовлены, залиты. Специалисты, тренеры-инструкторы будут следить здесь за качеством льда и помогать заниматься и детям и взрослым.

Площадки, построенные с участие РМК и ХК "Трактор" - это современные и комфортные хоккейные корты, открытые для всех желающих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинске новые современные хоккейные площадки построены и будут открыты по адресам: около СОШ №129 (Курчатовский район), образовательного центра № 3 имени Валерия Белоусова (Тракторозаводский район), у СОШ № 68 (Ленинский район), рядом с СОШ № 24 (Металлургический район).Стоимость проекта (включая площадку в Коркино) - порядка 30 млн рублей, в эту сумму входит стоимость кортов, строительство инфраструктуры, проведение всего комплекса работ, а также затраты на оплату работы инструкторов и специалистов по заливке и подготовке льда.

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