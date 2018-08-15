Кубок Стэнли в Челябинске привезли домой к Евгению Кузнецову

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-15T16:01:55+03:00

Челябинцы своему земляку даже детей доверяют! И просят его с ними сфотографироваться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Герой дня решил сделать подиум из «лягушатника». Это небольшая площадка в ледовом дворце спортшколы «Трактор» — в два раза меньше обычной. Здесь тренируется малышня. И именно здесь пацаном Кузнецов начинал постигать азы хоккейного мастерства.

В «лягушатнике» Евгений выставил главный хоккейный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. Шестеро американских секьюрити партиями по десять человек запускали на площадку. А потом приглашали по очереди подходить к трофею и сделать фото с ним и с его обладателем.

По регламенту церемония должна была продлиться два часа. Так мало! Дня бы не хватило, чтобы все желающие смогли сделать фото. Очередь растянулась вдоль борта площадки и до выхода на улицу. Болельщики все шли и шли…

Любители хоккея образовали огромную очередь!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот он - главный трофей НХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Досье «КП»

Евгений Кузнецов. 26 лет. Воспитанник спортшколы «Трактор». Обладатель Кубка Стэнли (2018, двукратный чемпион мира (2012, 2014), чемпион мира среди молодежных команд (2011). Лучший бомбардир розыгрыша Кубка Стэнли -2018 — 32 очка (12+20).

В спортшколу «Трактор» пришло море болельщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«МЫ УЖЕ СТОЛ НАКРЫЛИ…»

— У нас сегодня запланирована встреча дома в семейном кругу, — делится мама Евгения Лариса Александровна. — Женя после этой встречи с Кубком приедет домой. Мы с мужем, супруга Настя с родителями, внучка Есения, еще несколько человек родных и близких встретим там его. Но чувствую, что встреча может сжаться по времени. Женя он ведь такой человек, ему сложно отказать в фото, в автографе. Он и в «Вашингтоне» пасы направо-налево раздает. Не жадничает!

— Кубок встречали с мужем?

— Да. Рано утром рванули в аэропорт. Я всю ночь не спала. Волновалась. Вдруг погода не летная, борт задержится, тогда весь график полетит. Спала всего часик…

Евгений Кузнецов с мамой Ларисой Александровной.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У сына хоть время на тренировки остается?

— Он профессионал. Несмотря на такой напряженный график, тренируется два раза в день. Утром кросс, тренажерный зал, вечером — лед. Но, конечно, тяжело приходится. Много, что отвлекает. Он в Челябинске сейчас звезда номер один. Ему прохода не дают…

— А за неудаче на льду ругаете сына?

— Да, что вы. Он для меня всегда был и останется лучшим. Даже, если плохо сыграл...

Кузнецов с первым тренером Владимиром Ивановичем Шабуниным.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КРИЧАЛА, ЧТОБЫ ДОМОЙ ШЕЛ

— Евгений ведь буквально жил в спортшколе «Трактор»?

— Я приходила и просто ругалась на него. Звала то обедать, то ужинать. Его ото льда не оторвать было. Каждый день катался минимум по восемь часов.

— В Вашингтоне часто к нему приезжаете?

— Несколько раз за сезон. У нас в Америке еще и внучка растет. Есении скоро четыре годика... И на финал Кубка Стэнли с мужем приезжали. Кстати, после того, как команде вручили Кубок, мы поехали домой к Александру Овечкину. Кубок поставили посреди комнаты, усадили в чашу Есению. И потом долго не могли ее оттуда забрать. Отгоняла нас, пихалась (смеется).

Дочка Есения не хотела слезать с Кубка Стэнли.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Говорят, Овечкин опекает Евгения?

— Есть такое. Когда «Вашингтон» выбрал Евгения, мне позвонил Овечкин и сказал: «Лариса Александровна, все будет нормально, не беспокойтесь, помогу Жене». И сразу от сердца отлегло.

Болельщик в майке «Вашингтона» - вне очереди!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЖЕНА САМА СЛЕДИТ ЗА ХОЗЯЙСТВОМ

— Сына полюбили в Вашингтоне?

— Думаю, лучше всего об этом говорит тот факт, что на здании тренировочной арены там во всю стену красуется его плакат. Американцы — народ холодный, расчетливый. Но если человек им нравится, принимают, как родного.

— Как с супругой они там устроились?

— Настя у Жени молодчинка. У них большой дом в Вашингтоне. Но там нет ни пылинки, ни соринки. И нет служанки. Настя сама следит за хозяйством и на матчи ходит. Есения тоже на хоккей берет. У нее даже свитер есть с номером «92». Сверху — «baby». Есения знает уже много кричалок за «Вашингтон». Вместе со всеми орет, когда гол забивают. Там для родственников и детей хоккеистов есть отдельные комнаты с игровыми зонами, мониторами. Игры можно там смотреть. А на трибуне тоже отдельный сектор. И владельцы клуба болеют вместе с родственниками хоккеистов.

Приятель Кузнецова КВН-щик Стас Ярушин проходил без очереди.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Александр Овечкин наполнил чашу черной икрой. Женя была такая мысль?

— Мы рады за Сашу Овечкина. Он великий хоккеист, и прекрасный, душевный человек. Наверное, он более медийный что ли? Мы скромнее (смеется). Обойдемся шампанским.

На фотосессию приходили целыми семьями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Кубок Стэнли будет выставлен и в ледовой арене «Трактор» в Челябинске, где в среду 15 августа черно-белые проведут матч турнира на Кубок губернатора с магнитогорским «Металлургом». Цена билетов на эту игру составит 500 рублей. По решению Евгения Кузнецова большая часть средств от продажи билетов пойдет на дополнительное финансирование его родной спортшколы «Трактор».

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