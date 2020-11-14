Проказы уральского Деда Мороза. Хроника снегопадов на Южном Урале

В такие дни без лопаты не обойтись. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске несколько дней подряд идет снег, а в эти выходные ожидается совсем зимняя погода — похолодает до -23 градусов. Сотрудники Исторического музея Южного Урала рассказали о том, когда приходила зима в Челябинскую область и выпадал снег, которого совсем не ждали.

Первое упоминание о необычайно ранней зиме на территории нынешней Челябинской области обнаружилось в книге члена-корреспондента Петербургской академии наук Петра Рычкова «Топография Оренбургской губернии». 18 сентября 1735 года землю укрыл снег и не сходил до самой весны. Но этот случай — из ряда вон выходящий. Обычно первый снег на Южном Урале (если верить официальным метеорологическим сводкам) ложился на землю не ранее 10 октября. Впрочем, и в наше время уральская зима выкидывает подобного рода фортели.

Так, необычно ранний снегопад в Челябинске был зафиксирован 20 сентября 1977 года. Толщина снежного покрова составила от 6 до 24 см. Мокрый снег тяжким грузом повис на проводах и ветвях деревьев, которых было повреждено и повалено в изрядном количестве.

Ледяной дождь - серьезное испытание для деревьев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередной снежный коллапс настиг Челябинск аккурат к 80-летию Великой Октябрьской социалистической революции. К утру 7 ноября 1997 года высота снежного покрова достигала 20 сантиметров (а в районе аэропорта — 60 сантиметров). Были обесточены пригородные поселки, в некоторых районах города оборвалась телефонная связь. Была парализована работа городского транспорта: 6-7 ноября 1997 года с рельсов сошло более 20 вагонов, многие троллейбусы застряли в сугробах, не доехав до депо. Как минимум один челябинец скончался от переохлаждения. На перевале между Златоустом и Саткой встали около 2000 автомобилей и рейсовых автобусов. Несколько тысяч людей ночевали на трассе, на несколько часов было прервано железнодорожное движение.

Еще раньше выпал снег осенью 2000 года. 28 сентября снег валил в Челябинске, Златоусте, Троицке, Миассе, Катав-Ивановске. Только в Челябинске из-за снегопада погибло около трех тысяч деревьев. Обрывы проводов нанесли ущерб энергосетям в размере 1,5 млн. рублей. Без электроэнергии остались Шершни, Смолино, Новосинеглазово, Колхозный и Миасский поселки.

13-15 октября 2004 года над Южным Уралом пронеслись три мощных циклона. На протяжении трех этих дней аэропорт в Баландино не принимал самолеты. В Челябинске снег лег слоем в 32 см, за месяц осадков выпало в три раза больше нормы. Такого количества снега в столь короткий срок в Челябинске не выпадало более века.

Больше всего снегу радуются дети. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самые высокие сугробы в Челябинске выросли 10-20 января 1963 года, когда толщина снежного покрова достигла 52 см — тоже рекордная цифра за многие годы работы метеослужбы.

Впрочем, зима на Урале проявляла свой крутой нрав и по весне. 8 мая 1891 года Челябинский уезд оказался во власти небывалого снежного урагана. «Екатеринбургская неделя» писала тогда: «Снегу выпало такое количество, какого не было за всю зиму… замерзали лошади, овцы и, наконец, погиб один башкирин, застигнутый этой непогодою в поле».

12 мая 1970 года снегопад едва не погубил Челябинский городской бор. Профессор Александр Сысоев писал: «Глубина снегового покрова в некоторых местах достигла 20 сантиметров. Тяжелый мокрый снег ночью смерзся и лег тяжелым грузом на сосны челябинского городского бора, вдобавок еще подул сильный ветер с северо-запада. Лесу был нанесен большой ущерб. Было сломано и повалено с корнем, придавлено к земле более 12000 деревьев, не считая массы погубленного молодняка».

Вот такой выпал снег на Таганае, когда в других районах о зиме еще не думали. Фото: Таганай/vk.com

23-24 мая 1978 года в горнозаводской зоне (Миасс, Златоуст, Катав-Ивановск, Бердяуш) выпал обильный мокрый снег (до 120% месячной нормы осадков), который вызвал обрывы линий связи, стал причиной гибели большого количества деревьев и саженцев.

16-18 мая 1981 года на всей территории Челябинской области установился снежный покров высотой до 55 см. На 5-10 дней были приостановлены полевые работы, были разрушены крыши 151 коровника, 52 зерноскладов, погибло около 500 голов скота. Ущерб в сельском хозяйстве составил более 3 млн. рублей.

16 мая 1999 года Челябинск вновь оказался во власти снежного бурана. При майской норме в 32 мм осадков в виде снега выпало 47 мм.. Прекратили вещание телерадиоцентр «Восточный экспресс» и челябинские радиостанции: мокрый снег забил приемник радиорелейной линии на вышке областного радиотелецентра.

За 12-13 марта 2000 года в Челябинске выпало снега больше, чем за всю прошедшую зиму — более 100 тонн!

В ночь с 6 на 7 ноября 2010 года в городе Челябинске выпала почти двухмесячная норма осадков — 45 миллиметров. За сутки из города было вывезено 1 100 тонн снега, без света остались 28 поселков и часть северо-западного района города. Всего на территории области из-за снегопада без электричества остались 40 тыс. человек.

25 апреля 2014 года в Челябинске за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Занятия в учебных заведениях города были отменены. За 25-27 апреля из-за снегопада и гололеда произошло более 600 аварий, в травмпункты обратились 557 человек.

Но Урал-батюшка настолько суров, что и в разгар лета может устроить небольшое снежное шоу.

Так, например, случилось 20 июля 1911 года, когда на головы изумленных челябинцев посыпался бодрящий снежок. В июне 1916 года из-за снегопада в районе Миасса погибло много скота. 10 июня 1938 года снег покрыл все окрестности Златоуста.

Иногда зима возвращается тогда, когда ее уже не ждут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4 июня 1982 года на севере области ночью установился снежный покров высотой до 2 см. В результате погибли сельхозкультуры на площади 2654 га.

И, наконец, в ночь на 7 июля 2015 года выпал снег в национальном парке «Таганай».

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