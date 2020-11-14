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Общество

Проказы уральского Деда Мороза. Хроника снегопадов на Южном Урале

Первый снег нынче выпал в Челябинске 24 октября. Рано это или нормально? Судите сами, опираясь на метеорологические сводки прошлых лет
Сергей ГРУШАКОВ
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В такие дни без лопаты не обойтись.

В такие дни без лопаты не обойтись.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске несколько дней подряд идет снег, а в эти выходные ожидается совсем зимняя погода — похолодает до -23 градусов. Сотрудники Исторического музея Южного Урала рассказали о том, когда приходила зима в Челябинскую область и выпадал снег, которого совсем не ждали.

Первое упоминание о необычайно ранней зиме на территории нынешней Челябинской области обнаружилось в книге члена-корреспондента Петербургской академии наук Петра Рычкова «Топография Оренбургской губернии». 18 сентября 1735 года землю укрыл снег и не сходил до самой весны. Но этот случай — из ряда вон выходящий. Обычно первый снег на Южном Урале (если верить официальным метеорологическим сводкам) ложился на землю не ранее 10 октября. Впрочем, и в наше время уральская зима выкидывает подобного рода фортели.

Так, необычно ранний снегопад в Челябинске был зафиксирован 20 сентября 1977 года. Толщина снежного покрова составила от 6 до 24 см. Мокрый снег тяжким грузом повис на проводах и ветвях деревьев, которых было повреждено и повалено в изрядном количестве.

Ледяной дождь - серьезное испытание для деревьев

Ледяной дождь - серьезное испытание для деревьев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередной снежный коллапс настиг Челябинск аккурат к 80-летию Великой Октябрьской социалистической революции. К утру 7 ноября 1997 года высота снежного покрова достигала 20 сантиметров (а в районе аэропорта — 60 сантиметров). Были обесточены пригородные поселки, в некоторых районах города оборвалась телефонная связь. Была парализована работа городского транспорта: 6-7 ноября 1997 года с рельсов сошло более 20 вагонов, многие троллейбусы застряли в сугробах, не доехав до депо. Как минимум один челябинец скончался от переохлаждения. На перевале между Златоустом и Саткой встали около 2000 автомобилей и рейсовых автобусов. Несколько тысяч людей ночевали на трассе, на несколько часов было прервано железнодорожное движение.

Еще раньше выпал снег осенью 2000 года. 28 сентября снег валил в Челябинске, Златоусте, Троицке, Миассе, Катав-Ивановске. Только в Челябинске из-за снегопада погибло около трех тысяч деревьев. Обрывы проводов нанесли ущерб энергосетям в размере 1,5 млн. рублей. Без электроэнергии остались Шершни, Смолино, Новосинеглазово, Колхозный и Миасский поселки.

13-15 октября 2004 года над Южным Уралом пронеслись три мощных циклона. На протяжении трех этих дней аэропорт в Баландино не принимал самолеты. В Челябинске снег лег слоем в 32 см, за месяц осадков выпало в три раза больше нормы. Такого количества снега в столь короткий срок в Челябинске не выпадало более века.

Больше всего снегу радуются дети.

Больше всего снегу радуются дети.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самые высокие сугробы в Челябинске выросли 10-20 января 1963 года, когда толщина снежного покрова достигла 52 см — тоже рекордная цифра за многие годы работы метеослужбы.

Впрочем, зима на Урале проявляла свой крутой нрав и по весне. 8 мая 1891 года Челябинский уезд оказался во власти небывалого снежного урагана. «Екатеринбургская неделя» писала тогда: «Снегу выпало такое количество, какого не было за всю зиму… замерзали лошади, овцы и, наконец, погиб один башкирин, застигнутый этой непогодою в поле».

12 мая 1970 года снегопад едва не погубил Челябинский городской бор. Профессор Александр Сысоев писал: «Глубина снегового покрова в некоторых местах достигла 20 сантиметров. Тяжелый мокрый снег ночью смерзся и лег тяжелым грузом на сосны челябинского городского бора, вдобавок еще подул сильный ветер с северо-запада. Лесу был нанесен большой ущерб. Было сломано и повалено с корнем, придавлено к земле более 12000 деревьев, не считая массы погубленного молодняка».

Вот такой выпал снег на Таганае, когда в других районах о зиме еще не думали. Фото: Таганай/vk.com

Вот такой выпал снег на Таганае, когда в других районах о зиме еще не думали. Фото: Таганай/vk.com

23-24 мая 1978 года в горнозаводской зоне (Миасс, Златоуст, Катав-Ивановск, Бердяуш) выпал обильный мокрый снег (до 120% месячной нормы осадков), который вызвал обрывы линий связи, стал причиной гибели большого количества деревьев и саженцев.

16-18 мая 1981 года на всей территории Челябинской области установился снежный покров высотой до 55 см. На 5-10 дней были приостановлены полевые работы, были разрушены крыши 151 коровника, 52 зерноскладов, погибло около 500 голов скота. Ущерб в сельском хозяйстве составил более 3 млн. рублей.

16 мая 1999 года Челябинск вновь оказался во власти снежного бурана. При майской норме в 32 мм осадков в виде снега выпало 47 мм.. Прекратили вещание телерадиоцентр «Восточный экспресс» и челябинские радиостанции: мокрый снег забил приемник радиорелейной линии на вышке областного радиотелецентра.

За 12-13 марта 2000 года в Челябинске выпало снега больше, чем за всю прошедшую зиму — более 100 тонн!

В ночь с 6 на 7 ноября 2010 года в городе Челябинске выпала почти двухмесячная норма осадков — 45 миллиметров. За сутки из города было вывезено 1 100 тонн снега, без света остались 28 поселков и часть северо-западного района города. Всего на территории области из-за снегопада без электричества остались 40 тыс. человек.

25 апреля 2014 года в Челябинске за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Занятия в учебных заведениях города были отменены. За 25-27 апреля из-за снегопада и гололеда произошло более 600 аварий, в травмпункты обратились 557 человек.

Но Урал-батюшка настолько суров, что и в разгар лета может устроить небольшое снежное шоу.

Так, например, случилось 20 июля 1911 года, когда на головы изумленных челябинцев посыпался бодрящий снежок. В июне 1916 года из-за снегопада в районе Миасса погибло много скота. 10 июня 1938 года снег покрыл все окрестности Златоуста.

Иногда зима возвращается тогда, когда ее уже не ждут.

Иногда зима возвращается тогда, когда ее уже не ждут.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4 июня 1982 года на севере области ночью установился снежный покров высотой до 2 см. В результате погибли сельхозкультуры на площади 2654 га.

И, наконец, в ночь на 7 июля 2015 года выпал снег в национальном парке «Таганай».

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