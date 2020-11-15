Чемпионат талантов: приглашаем ребят для участия в новогоднем конкурсе

Не успел в Челябинске выпасть первый снег, а ребята (да и некоторые взрослые) уже ждут самый волшебный праздник года. В Новый год все мы верим в сказки и чудеса, а еще готовимся удивить Деда Мороза своими талантами.

«Комсомольская правда» объявляет старт детского творческого конкурса для тех, кто верит в новогодние чудеса. Принять участие в конкурсе могут жители Челябинска и Челябинской области в возрасте от 1 года до 18 лет.

Как принять участие в конкурсе

Условия конкурса просты: нужно снять видеоролик, где ребенок рассказывает стих, поет песню, исполняет танец или любой другой творческий номер. Видео необходимо отправить на электронный адрес редакции: svetlana.pervakova@phkp.ru. Конкурсные работы будут размещены в официальной группе. Победители станут участниками итогового новогоднего онлайн-концерта. Поощрительные призы достанутся каждому участнику, приславшему заявку.

В письме обязательно указать:

— Ф.И.О участника,

— Ф.И.О законного представителя,

— Дату рождения участника,

— контактный телефон,

— адрес электронный почты,

— название и описание творческого номера.

ВНИМАНИЕ! От одного участника принимается только одна заявка.

Сроки проведения конкурса

До 16 декабря 2020 года — прием заявок от участников (каждая заявка публикуется в официальной группе).

17 — 20 декабря 2020 года — члены жюри отбирают 20 лучших заявок.

21 — 26 декабря 2020 года — съемки 20 выступлений для новогоднего концерта.

28 декабря 2020 — 14 января 2021 года — итоговый концерт, который будет показан на площадках КП-Челябинск (chel.kp.ru, VK, OK, FB, Instagram, Youtube).

Удачи!

Положение о конкурсе.