«Какие там 50% от зала?» Концерт Би-2 собрал полную фан-зону в Челябинске

В фан-зоне люди стояли вплотную друг к другу. Фото: Би-2/vk.com
Сотни поклонников собрал концерт Би-2, прошедший в минувшее воскресенье, 15 ноября, в арене «Трактор». В Челябинске музыканты завершили тур «Выйдем из дома». Концерт состоялся несмотря на подъем заболеваемости COVID-19.
— Челябинск, какие там 50% от зала? Вы сегодня были на 1000% громче и круче! Спасибо вам! Как же давно нам не было вместе так весело! Берегите себя! Все наладится, — написали музыканты на официальной странице во ВКонтакте.
Фото: Катерина Зайцева/vk.com
Как и обещалось, на мероприятии соблюдали санитарные меры: на выходе измеряли температуру, без масок не пускали, напоминали о безопасной дистанции. Похоже на этом все и закончилось. При этом в фан-зоне зрители стояли явно ближе чем на 1,5 метра друг к другу.
В зрительном зале рассаживали в шахматном порядке — три через два. Фото: SHOCKER 999 | топовые концертные видео/vk.com
Большинство фанатов, посетивших концерт, остались довольны и поблагодарили артистов за позитивные эмоции. Есть и негативные комментарии, осуждающие «пир во время чумы».
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— В аду есть специально отведенное место для дебилов, шастающих на концерты во время пандемии, и для артистов, эти концерты организующие. У нас врачи задыхаются, людей уже класть некуда, а у них пир во время чумы, танцуем на костях, — пишет Екатерина.
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