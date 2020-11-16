Дизлайк от ГИБДД: лихачи на BMW устроили дрифт в центре Челябинска

Заезды устроили в ночь на субботу, после снегопада Фото: кадр с видео

В челябинских пабликах набирает популярность видео с белыми иномарками, устроившими дрифт в центре Челябинска. Лихачи продемонстрировали свои умения делать управляемый занос на площадке возле Центрального стадиона, а затем погнали по улицам Труда, Красной, проспекту Ленина и Воровского.

Запись была сделана в ночь с пятницы на субботу, сообщают в комментариях авторы ролика. На дорогах в это время было достаточно много машин. Смотрится, конечно, эффектно, но тот факт, что все происходит в центре города, вызывает вопросы.

— Вы под кого косите? Под Мару Багдасарян? — пишет Артур.

— Ничего особенного, машина как машина, вот если бы это был какой-нибудь американец из 70-х тогда может, но и такая езда по городу — верх дебилизма, забыли, что ПДД кровью написаны, нашли место блин по центру города гонять, — пишет Юлия.

Кто-то даже раскритиковал самих «стритрейсеров»:

— Ума много не надо так рулем крутить на автомате. Где нормальные экстремальные водилы на спорткарах! — пишет Рустам.

Авторы ролика не только отметили действующих лиц в Instagram, но даже не стали замазывать госномера авто. Видеозаписью уже заинтересовались в ГИБДД — «лайк» точно не поставят.

— По данному видео будет проведена проверка. При установлении состава административного правонарушения будут привлечены к ответственности, — прокомментировала инспектор пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

На улице Труда BMW поравнялось с полицейской машиной Фото: кадр с видео

КОММЕНТАРИЙ

Автоюрист Лев Воропаев:

— Есть такое понятие как «Опасное вождение» — это более очевидное, но у нас пока ответственность за него не введена. Превышение скорости надо будет доказать — как минимум провести экспертизу. На ролике можно увидеть неоднократный выезд на встречную полосу одного из автомобилей. Он наказывается штрафом 5 тыс. рублей или лишением прав от четырех до шести месяцев. Можно составить несколько протоколов и, если даже по минимуму считать, то можно на год лишить прав.

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