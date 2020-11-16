Вандалы испортили граффити с изображением Хабиба в центре Челябинска

Вандалы написали: «Не наш герой» Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске вандалы испортили граффити с изображением Хабиба Нурмаговедова. На нем черной краской появилась надпись «Не наш герой».

Граффити с изображением Хабиба появилось на трансформаторной подстанции неподалеку от «Детского мира». 27 октября его нарисовал челябинский художник Тимур Абдуллаев. Он признался, что вдохновением послужила недавняя победа Хабиба над американцем Джастином Гейджи. После боя спортсмен заявил, что пообещал матери больше не выходить в октагон.

Рисунок появился после победы Хабиба над американцем Джастином Гейджи Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Не так давно в сети появлялись публикации, призывающие осквернить граффити с изображением Хабиба. Основатель «Мужского государства» блогер Влад Поздняков призвал подписчиков своего телеграм-канала нарисовать свастику поверх портрета спортсмена. Такой поступок он пообещал вознаградить десятью тысячами рублей.

— Обязательно, в качестве пруфа, фиксируйте на видео, — добавил блогер.

Тогда этими постами заинтересовалась полиция.

— По публикации проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области. — Полиция региона предостерегает граждан от противоправных деяний, в том числе экстремистского характера. Необходимо помнить, что за производство и распространение экстремистских материалов грозит административная ответственность в соответствии со статьей 20.29 КоАП Российской Федерации.

Позже Поздняков опубликовал фотографию полицейской машины, которая проезжала рядом с местом граффити. По его словам, стражи порядка там буквально дежурят.

Свою нелюбовь к Хабибу Нурмагомедову блогер Влад Поздняков ни капли не скрывает. Он даже вызвал дагестанского спортсмена на бой, после чего получил массу критики и угроз со стороны поклонников чемпиона UFC.

Уроженец Саратовской области Влад Поздняков уже давно мелькает в заголовках СМИ. Свою славу он получил после создания группы «Мужское государство», в которой публиковал фотографии женщин, сопровождая их унизительными комментариями. В 2018 году он даже получил два года условно за разжигание ненависти к женщинам.

Затем он начал находить русских девушек, которые снимались в порно, и выкладывать ссылки на их социальные сети в открытом доступе. Прямого призыва к травле женщин со стороны Позднякова не было, чаще всего он просто писал своим подписчикам «Вы знаете, что делать».

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