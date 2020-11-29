Известие о беременности и раке у мамы пришло в одно время: волонтеры спасли многодетную челябинку от аборта

Ольга Контарева была готова сделать аборт, чтобы вылечить маму от рака. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мама троих сыновей Ольга Контарева в прошлом году узнала, что ждет четвертого малыша. Супруги были безумно рады. Надеялись, родится девочка и разбавит мужскую компанию. Но с хорошей новостью в дом пришла плохая — у пожилой мамы Ольги обнаружили рак. Страшный диагноз обрушился на семью как гром среди ясного неба. Ольга вспоминает, первое, что пришло тогда в голову — какая беременность, надо спасать маму. Но благодаря психологам, которые отговорили от аборта, малыш появился на свет.

— А если меня в больницу положат на сохранение, как я буду ухаживать за мамой? Да и вообще, дано ли мне будет выносить ребенка после таких стрессов? — рассказывает Ольга. — Посоветовалась с мужем. Он был категорически против, даже мысли не допускал об этом. Поддержал, сказал, что мы справимся. Я послушала, доверилась и прогнала плохие мысли.