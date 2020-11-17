SKODA KODIAQ — все, чтобы вы могли наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе

Куда бы вас ни завела дорога, важно, чтобы рядом были те, кто дороже всех на свете. И даже если что-то вдруг пойдет не по плану, вы легко найдете способ по-новому взглянуть на привычные вещи, в сложностях увидеть новые возможности и с легкостью встречать новые повороты.

В ŠKODA KODAIQ постарались предусмотреть все, чтобы ваши семейные поездки были комфортными, безопасными и полными приятных впечатлений.

Только в ноябре в Автоцентре «Чешский дом» при покупке ŠKODA KODAIQ в комплектации Ambitionс пакетами WH1 иWE7 по системе трейд-ин выгода до 227 600 рублей*.

Подробности в отделе продаж: (351) 211-34-00.

ул. Братьев Кашириных, 126/1.

*максимальная выгода 227 600 рублей для автомобиля ŠKODA KODAIQ в комплектации Ambition с пакетами WH1 иWE7 достигается при условии приобретения по системе трейд-ин.

che-dom.ru

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