«Не могут работать? Не будут работать!». Текслер проверил исполнение планов по строительству ФАПов

Губернатор осмотрел модульный ФАП в селе Попова. Здесь работает фельдшер, прием пациентов идет каждый день. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Казалось бы, объект незатейливый с точки зрения архитектуры и сложности возведения — типовое здание фельдшерско-акушерского пункта. Форма — прямоугольная. Один этаж. Чего мудрить?

А важность — колоссальная. Для жителей поселка Лугового — особенно. Медпункт здесь старый: тесные помещения, ободранные стены кабинетов, старая мебель.

Каждый день перед облезлой дверью кабинета деревенского фельдшера выстраивается очередь в 40 и более пациентов — жителей Лугового и соседнего села Песчаного. Каждый день сельчане ходят мимо недостроенного здания ФАПа и вздыхают: когда откроется?

А это - старый ФАП в поселке Луговой. Посмотрите, в каких условиях работает врач. Фото: gubernator74.ru

Глядит в небо перебором ребер-стропил незакрытая крыша; шелестит на ноябрьском ветру полиэтилен на пустых оконных проемах. Крыльца нет: внутрь можно забраться только по шатким мосткам.

Подрядчик провалил все сроки сдачи здания ФАПа в Луговом. Оргвыводы губернатора - будут. Фото: gubernator74.ru

«КАКОЙ ЖЕ ВЫ ФЛАГМАН?»

Во вторник, 17 ноября, в Луговой с инспекционной проверкой приехал губернатор Алексей Текслер. Для главы региона тема развития первичного звена медицины чрезвычайно важна.

В Челябинской области есть суперсовременные медицинские центры для оказания высокотехнологичной помощи. Но болезнь важно не допустить или — вовремя разглядеть. И важнейшая эта задача лежит на деревенских докторах.

Нужно, чтобы современный медпункт был расположен рядом с домом. Потому была принята программа строительства 100 ФАПов в Челябинской области. И в этом году регион должен получить 24 здания, оснащенных современным оборудованием, подключенных к сети Интернет, удобных для работы врача и пребывания пациентов.

Подрядчика, провалившего сроки в поселке Луговой, глава региона жестко раскритиковал. Досталось и минстрою региона, который должен был курировать важный объект. Новый срок — 20 декабря. Глава региона гарантировал оргвыводы по подрядчику, который сорвал работу. Не умеет работать — не будет работать в Челябинской области.

— Вы были в старом ФАПе? — спросил губернатор у представителя подрядчика.

— Нет, — ответил тот, избегая взгляда Алексея Текслера.

— Вы съездите в старый ФАП. А лучше всего, чтобы вы там полечились. С фельдшером поговорите, чтобы знать, как там люди лечатся, в каких условиях. У вас срок был 31 августа. Мы в пандемию инфекционную больницу построили за 2,5 месяца. А вы такой объект сдать не можете. Как у вас организация называется?

— Строительная компания «Флагман», — печально ответил тот.

— Какой же вы после этого «флагман»?

МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫГОДНО

Следующим пунктом поездки стал поселок Попова. Здесь возведен модульный ФАП. Он работает, принимает пациентов. ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием. Модульный объект дешевле капитального строительства. И, по словам губернатора, в дальнейшем в регионе будут строиться здания модульного типа.

Губернатор подчеркнул: планы модернизации сети первичного звена здравоохранения не отменимы. Вместе с федеральным центром в регионе разработана масштабная программа. Объемный документ прошел защиту, и со следующего года, после его окончательного утверждения, начинается его реализация. В регионе планируется 94 объекта нового строительства, включая 78 ФАПов; четыре крупных объекта.

Плюс, 348 объектов, которые будут ремонтировать, в том числе — капитально. Плюс, — приобретение медицинского транспорта, мобильных ФАПов и укомплектование оборудованием.

Программа рассчитана на пять лет.

ПОСЕТЯТ ПО ГРАФИКУ

Красноармейский район получил передвижной ФАП: медицинский пункт на колесах. Автобус оснащен всем необходимым для проведения диспансеризации, вакцинации, профосмотров. В нем есть гинекологическое кресло и портативное медицинское оборудование. ФАП на базе ПАЗа курсирует по населенным пунктам Красноармейского района.

В 2020 году Челябинская область по нацпроекту «Здоровье» приобрела около 90 спецмашин медицинского назначения. Поступили реанимобили, передвижные диагностические модули, машины скорой помощи, а также мобильные фельдшерско-акушерские пункты для помощи жители отдаленных территорий, где живет небольшое число жителей.

Мобильный ФАП для отдаленных деревень. Фото: gubernator74.ru

— Выездная бригада примет жителей с жалобами, измерит давление, сатурацию (уровень кислорода в крови — прим. ред), снимет ЭКГ, отреагирует на жалобы пациента. Если человек стоит на диспансерном учете, данные о состоянии его здоровья медик внесет в карточку, назначит лечение. Если есть причины для госпитализации, пациента сразу увезут в больницу. Мы стараемся, чтобы передвижные ФАПы как вид доступной медицинской помощи, были во всех районах региона. ФАПы посещают поселки по графику — раз в неделю-две, — пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

ГДЕ ПОСТРОЯТ ФАПы в 2020 году:

По линии министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области появятся девять пунктов: с. Маячное (Октябрьский район); с. Дуванкуль (Увельский район); п. Луговой (Красноармейский район); п. Смеловский (Верхнеуральский район); п. Восточный (Уйский район); п. Княжеский (Брединский район); п. Беловка (Чесменский район); с. Шемаха (Назепетровский район); п. Большевик (Варненский район).

По линии министерства здравоохранения Челябинской области строится 13 ФАПов: с. Татарская Караболка (Кунашакский район); с. Дзержинка (Верхнеуральский район); с. Попова (Красноармейский район); п. Северный (Сосновский район); п. Комсомольский (Варненский район); п. Слюдорудник, п. Увильды (Кыштымский район); с. Богдановское, п. Новопокровский, п. Березки (Кизильский район); п. Варшавка (Карталинский район); с. Иткуль (Верхнеуфалейский городской округ); п. Клубовка (Чесменский район);

«СРЫВАТЬ ПЛАНЫ НЕ ДАМ!»

На личной странице в сети Инстаграм губернатор подытожил поездку в Красноармейский район:

«Строительством новой инфекционной больницы наши планы по новым объектам в здравоохранении не ограничиваются. Поликлиники, больницы и фельдшерские пункты нужны во всех городах и районах.

В следующем году запускаем программу модернизации первичного медицинского звена. В ближайшие годы построим 94 новых медицинских объекта: 78 ФАП, поликлиники в Миасском, Миньяре, Аргаяше, хирургический комплекс в Нязепетровске. Плюс 348 медучреждений отремонтируем. Покупаем новую технику, обновляем автопарк скорых и неотложек.

Тем серьезнее требования к строителям. Был в поселках Попово и Луговой. Фельдшерский пункт в Попово готов. А в Луговом ФАП должны были сдать в августе, но еще и половины не сделано. Фельдшер принимает пациентов в старом здании с облупившейся краской на стенах. Зла не хватает! Инфекционную больницу построили за 74 дня, а тут небольшой ФАП за год не могут.

Будут выводы и по подрядчику, и по минстрою, который контролировал объект. Планы по модернизации здравоохранения срывать не дам».

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