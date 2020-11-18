Какой бензин выбрать и как уменьшить траты на автомобиль: эксперты ответили на актуальные вопросы качества топлива на АЗС

12 ноября во Всемирный день качества в рамках второй ежегодной федеральной «Прямой линии» по качеству моторного топлива российские и европейские эксперты подробно ответили на десятки вопросов от автомобилистов. Итак, какой бензин лучше, где надежнее и выгоднее всего заправляться.

РАСХОД ТОПЛИВА — ОТ ЧЕГО ОН ЗАВИСИТ?

Как уменьшить траты на автомобиль? Первое, что приходит в голову водителю — экономить на топливе. Но на расход бензина, как известно, влияет множество факторов. Резкий разгон, высокая скорость, погодные и дорожные условия, работающий летом кондиционер, загруженный авто, низкое давление в шинах, неисправности, в том числе, и в топливной системе… Однако, по словам специалистов, это не единственные факторы, на которые стоит обратить внимание — важно понимать еще и то, что именно и в каком количестве заливается в бак машины. Не случайно специалисты говорят — однажды сэкономив на дешевом и безымянном, можно в итоге раскошелиться на крупный ремонт. Словом, причин задуматься предостаточно.

О МЕРАХ КОНТРОЛЯ

В частности, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов, отвечая на вопрос о недобросовестных продавцах топлива рассказал, что по результатам проверок недоливы выявляются примерно в 20 процентах случаев.

— Законодательство сегодня таково, что мы, как контролирующий орган, должны заранее предупредить организацию о проверке, и даже в этом случае ряд АЗС умудряется не доливать топливо потребителям. Представители общественных организаций говорят, что в каких-то исследованиях нарушения доходили до 70 процентов. Конечно, методологии разные, но отрадно, что с июля будущего года вступит в силу новый закон госконтроле, который позволит нам, как надзорному органу работать на АЗС в режиме «тайного покупателя». Это позволит лучше контролировать и качество, и количество «отгружаемого» потребителю топлива.

Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Алексей Кулешов также отметил, что сейчас в сфере контроля качества топлива действующий КоАП предусматривает штраф порядка 100 тысяч рублей за каждый случай недолива. А в части качества топлива уже несколько лет действует, так называемый, оборотный штраф — 1% от оборота, но не менее 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 3% от оборота и не менее 2 млн рублей. В новый КоАП ведомство предложило ввести более строгие меры наказаний и в части недолива топлива.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов во время эфира отметил, что вся работа, которая со стороны общественников ведется в сфере проверки работы АЗС имеет четкий системный характер.

— Мы проверяем по 100 заправок каждый месяц. По количеству могу сказать: да, недоливают. Чаще всего нарушения установленной погрешности фиксируются на частных заправках или мелких сетях. Главное, что придает уверенности автомобилистам на крупных сетевых АЗС, — это комплексный подход, когда не на словах, а на деле их руководство модернизирует инфраструктуру нефтебаз, системы транспортировки и самих автозаправочных станций.

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»

«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Проблема качества топлива, его недолива, как следует из исследований, это по большей части проблема небольших сетей АЗС и частных станций. Может ли водитель быть спокоен, если он заезжает на крупную сетевую заправочную станцию, которая располагает сотнями, тысячами АЗС по всей стране? Как здесь отслеживаются стандарты качества?

Руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков подчеркнул, что сейчас все активнее внедряются цифровые инструменты контроля, которые используются практически всеми крупными компаниями.

— Такие инструменты позволяют следить за работой топливораздаточного оборудования на АЗС, контролировать оснащения нефтебаз — здесь контроль качества проходит в автоматическом режиме, а не «дедовскими» способами, как раньше, — говорит Виктор Чуяков. — В итоге топливо контролируется по всей цепочке — от нефтеперерабатывающего завода до АЗС. Такой мониторинг осуществляется и по качественным параметрам и по точности работы измерительных систем. При такой схеме исключается возможность влияния «человеческого фактора». Сколько завод произвел топлива, ровно столько его поставляется на наши АЗС. Причем контроль продолжается и на АЗС — все колонки интегрированы с кассовыми аппаратами, с другими системами контроля. Если вдруг случается какой-то сбой, наши специалисты точно знают, что произошло и как решить возникший вопрос.

Виктор Чуяков, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти»

В этой связи Петр Шкуматов обратил внимание на то, что комплексный подход по сути уже доказал свое преимущество.

— Недавно мы проверили около сотни АЗС сети «Газпромнефть», — рассказал Петр Шкуматов. — Нарушений, в том числе, и в плане недолива топлива, мы не обнаружили, хотя к проверке подошли очень досконально. На мой взгляд, главное в сфере качества — это отношение руководства и всей компании к той или иной теме, и здесь она проявляет себя с лучшей стороны.

О НОВОМ ГОСТе

Участники дискуссии обсудили и новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) утвержденный Росстандартом. Он начал действовать с 1 октября 2020 года.

Как заметил Алексей Кулешов — одним из ключевых нововведений, предусмотренных в новом стандарте является защита от постороннего вмешательства в систему отпуска топлива. Согласно новому ГОСТу, топливораздаточные колонки (которые производится и вновь вводятся в обращение) должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, что должно уменьшить число случаев недолива топлива.

— Прежние стандарты были приняты в 1989 году, когда такого понятия, как программное обеспечение топливораздаточного оборудования еще не существовало. Поэтому в новом ГОСТе мы предусмотрели момент с программным обеспечением. Кроме того, мы скорректировали максимально возможную погрешность при отпуске топлива. Если сегодня допустимая погрешность составляет 5 мл на каждый литр топлива, то новая — всего 2,5 мл. И этот показатель будет выдерживаться при температуре окружающей среды от -50 до +50 градусов, — сообщил Алексей Кулешов. — Внедрение нового стандарта будет происходить постепенно, по мере замены старого оборудования на новое, соответствующее обновленному ГОСТу. Благодаря этому у всех сетей АЗС будет достаточно времени на обновление оборудования. По нашему мнению, новый ГОСТ защитит потребителей от манипуляции с оборудованием на АЗС.

Виктор Чуяков обратил внимание на то, что на рынке сначала был своего рода переполох из-за введения нового ГОСТа. Но на уровне Министерства энергетики, Росстандарта были разъяснены схемы того, как этот стандарт будет применяться.

— В первую очередь такие нововведения касаются готовности производителей предоставлять на рынок такое оборудование с минимальными значениями погрешности. Компаниям дано время, чтобы поэтапно вводить в эксплуатацию такое оборудование. Хотя в нашей сети уже используются инструменты и нормативы, заложенные в новый ГОСТ, в том числе — в плане погрешности при отпуске топлива. Все параметры нового стандарта уже предусмотрены внутренним регламентом компании, — говорит Виктор Чуяков.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что нововведения позволят сетям АЗС осуществлять более жесткий контроль за качеством топлива и его точными значениями по доливу.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОЩАЕТ

Участники «Прямой линии» за три часа эфира успели детально ответить на три десятка вопросов автомобилистов: как работает механизм топливораздаточных колонок, где найти качественное топливо, использовать ли топливо с присадками или без таковых. К примеру, специалисты утверждают, что если говорить о дизеле, то присадки влияют на функциональные свойства, например, на морозоустойчивость. С бензином аналогичная история — присадки имеют вполне конкретные функции. Скажем, одни присадки уменьшают уровень отложений в камере сгорания и в топливной системе двигателя, а другие увеличивают скорость сгорания топлива.

Затронули также популярный вопрос, на каком бензине лучше ездить: 92-й, 95-й, 98-й?.. Эксперты подробно остановились и на этой актуальной для автомобилистов теме. Вывод однозначен — какое топливо предписано в инструкции по эксплуатации, такое и нужно использовать.

В частности, был приведен случай подготовки экспертизы по делу, где рассматривался вопрос о ремонте двигателя по гарантии. Оказалось, что владельцы машины вместо предписанного 98-го бензина в течение месяца заливали в свой авто 95-й. Решили сэкономить. В итоге — вместо экономии владельцам машины пришлось раскошелиться на 350 тысяч рублей — двигателю потребовался капитальный ремонт. Дело в том, что повышать октановое число можно, а вот снижать — мягко говоря, не рекомендуется.

Со своей стороны на необходимость заправки рекомендованным топливом обратил внимание и глава направления моторного тестирования топлив и масел испытательного центра APL Торстен Каберник (Германия).

— Да, некоторые водители экономят на топливе, заливая бензин с более низким октановым числом, но последствия для двигателя в таком случае могут быть очень существенными. Двигатель очень чутко реагирует на то топливо, которое получает. Происходит его больший физический износ, ведь двигатель фактически работает в нестандартном режиме. Как следствие — повреждение механизмов мотора, ремонт и замена деталей, дополнительные расходы. Нужно использовать то топливо, которое указывает производитель. Внимательно смотрите на то, что вы заливаете в бензобак, — резюмировал Торстен Каберник.

Эфир федеральной «Прямой линии» по качеству моторного смотрите по ссылке.