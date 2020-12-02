Поездка в Турцию в период коронавируса: журналист КП-Челябинск поделилась впечатлениями от «опасного» отпуска

Турция в числе первых открыла границы для россиян Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Путешествие за границу в период пандемии коронавируса считается достаточно смелым шагом. Совсем недавно мы писали о застрявших туристах, заточении в обсерваторах. Но постепенно границы начали открывать. И тут же запугали: большинство привозных заражений — из Турции.

Я, хоть и скучала по путешествиям, но ехать за бугор не решалась. Пугал не столько рост заболевших (у нас тоже статистика каждый день бьет антирекорды), сколько опасность застрять за границей. Работать удаленно можно, но не очень удобно. Плюс нужно где-то и на что-то жить.

Идея полететь в Стамбул пришла довольно спонтанно. У меня был запланирован отпуск на ноябрь. К тому времени в российских городах заметно похолодало, а популярный российский лоукостер заманивал «медовыми ценами» на Стамбул. Турция — страна не дорогая, плюс местная лира упала в цене по отношению к доллару. Взвесили все «за» и «против», собрались с духом и взяли билеты. Покупали за два дня до вылета, убедившись, что ничего не предвещает тотального локдауна.

Девичья башня расположена на небольшом островке Босфорского пролива Фото: Эдуард ФАДЮШИН

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЕЗДКИ?

В Турции тест на коронавирус не требуют, только измеряют температуру. Такая простая процедура оказалась весьма волнительна. Ранний подъем, перелет с пересадкой — вдруг поднимется температура и запихнут в больницу, а потом выставят счет? Но все прошло незаметно для нас: никто с градусником не подбегал, вероятно, стоят тепловизоры.

В самолете раздают анкеты, где нужно указать паспортные данные, номер места (на случай, если у соседа найдут «корону»), название и адрес отеля, наличие симптомов болезни. Эту бумажку забирают на паспортном контроле.

Первое, что бросается в глаза, — 90% людей в Стамбуле ходят в масках, надетых, как положено, на нос. По мастным правилам она требуется не только в помещениях, но и на улице. Остальные 10% — туристы (преимущественно из России) и местные, которым все равно. Способствует этому и прохладная погода. Все мы помним, как было тяжело в летнюю жару, когда казалось, что задохнешься быстрее, чем тебя настигнет ковид.

Подавляющее большинство жителей Стамбула ходят в масках, подавая пример приезжим Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Тут я поняла, как работает «коллективное бессознательное»: когда все ходят в масках, невольно надеваешь и сам. За соблюдением масочного режима следят полицейские.

В популярных туристических местах много людей в форме, но связано это скорее не с заразой, а с безопасностью. Например, на популярную площадь Султанахмет можно пройти, только показав содержимое рюкзака. Дело в том, что в 2015 и 2016 годах там произошли теракты.

У входа на площадь Султанахмет полиция проверяет сумки. В дворца Топкапы — вооруженные силовики Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В сувенирных магазинах наряду с магнитиками продают маски. Выбор на любой вкус и цвет, даже с турецким флагом и достопримечательностями.

На улицах Стамбула повсюду турецкие флаги Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Местные футбольные клубы нашили для фанатов маски. На фото — стадион Фенербахче Шюкрю Сараджоглу, где недавно играла сборная России Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Кроме того, в Турции с недавних пор запретили курить на людных улицах и площадях. Якобы чтобы люди лишний раз не снимали маски. Если вы не курите и вас воротит от запаха табака, это даже плюс. При этом в кафе по-прежнему предлагали кальяны.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Стамбул — сам по себе музей под открытым небом. Маст-хэв — площадь Султанахмет, где расположены собор Святой Софии (кстати, с этого года вход туда бесплатный), Цистерна Базилика, Голубая мечеть и дворец Топкапы (там разворачиваются действия сериала «Великолепный век»). Еще одно популярное место у любителей популярной телесаги — дворец Долмабахче в европейской части Стамбула.

Айя София — это святыня двух религий Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С этого года мусульманам разрешили молиться в Святой Софии круглосуточно, а вход для туристов сделали бесплатным Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Дворец Долмабахче Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Цистерна Базилика — подземное водохранилище. Ее строили 200 лет Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Обязательно поднимитесь на Галатскую башню, откуда весь Стамбул виден как на ладони.

Галатская башня использовалась как маяк. Теперь это туристическое место. Внутри даже лифт сделали Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С Галатской башки открывается обзор на 360 градусов Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Местная «Кировка» — Истикляль. Улица застроена в европейском стиле, на первых этажах — модные бутики и кафе. По улице ходит ретротрамвай. Оплатить поездку можно по транспортной карте «Истамбул карт», которая продается и пополняется в терминалах практически на каждой остановке. Она дает скидки на поездки в общественном транспорте, в том числе на паромах.

На пешеходной улице Истикляль ходит ретро-трамвай Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Балат — так называемый «еврейский квартал» с цветными домиками. Правда, евреи давно уже перебрались в другие районы. В некоторых путеводителях предостерегают, что район бедный. Я ожидала увидеть толпы попрошаек. На деле это оказался очень спокойный уютный райончик с очень милыми кафешками.

«Инстаграмные» домики в районе Балат... Фото: Эдуард ФАДЮШИН

...некоторым явно нужен ремонт Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Если вы не страдаете морской болезнью, прокатитесь на пароме из одной части города в другую. Есть экскурсионные корабли, но если вы не любитель слушать историю или просто экономный путешественник — смело пользуйтесь регулярным сообщением. Средняя стоимость по транспортной карте — 35 рублей (для сравнения: в Казани переправа через Волгу обошлась почти в два раза дороже), если вы пересели с другого транспорта, будет дешевле.

Не только мы «изголодались» по отдыху, но и турки за время пандемии потеряли в деньгах. В туристических местах тебя зазывают в каждое кафе, предлагая отведать самые вкусные блюда. Многие хотя бы мало-мальски, но говорят по-русски, а еще всегда узнают русских в толпе.

Мы остановились в небольшом отеле с видом на Босфор. Народу было немного. Легкий завтрак, который был включен в стоимость, подавали порциями. Сотрудник отеля — уроженка Грузии, представившаяся Зоей (в свое время она много лет жила в Москве), рассказала, как тяжело было во время локдауна, когда все было закрыто, и поделилась опасениями, что карантин снова введут.

С недорогого отеля открывался вид на миллион Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Единственное, от чего мы отказались, — посещение турецких рынков. Во-первых, там трудно соблюдать изоляцию, во-вторых, навязчивые торговцы.

Не важно куда вы пойдете в Стамбуле, вы обязательно встретите котиков — они там повсюду. Пушистиков не выгоняют даже из мечетей. Причиной тому — весьма уважительное отношение пророка Мухаммеда к кошкам. По легенде, славный представитель кошачьих спас ему жизнь, когда змея забралась в рукав его халата.

Стамбульские котики совсем не боятся людей Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Купите недорогой корм и порадуйте уличного котика Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Пушистик, забежавший в Софию, был явно не готов в повышенному вниманию Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Для котиков даже ставят специальные домики Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Пушистики спят где угодно, даже на дорогих авто Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Кроме кошек на улицах Стамбула много собак. Все чипированы Фото: Эдуард ФАДЮШИН

ДОРОГА ДОМОЙ

В очереди к стойке регистрации сотрудники аэропорта постоянно делали замечания «руссо туристо» за несоблюдение дистанции и маски на подбородках. Обратно мы снова летели в заполненном самолете. Никакой рассадки в шахматном порядке, о которой говорили весной, не было. За нами сидела семья с младенцем — зачем везти такого маленького в период пандемии для меня осталось загадкой.

Возвращающиеся в Россию граждане должны заполнить анкету на Госуслугах в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Это можно сделать еще перед путешествием, если боитесь, что будут проблемы с Интернетом. На почту приходит документ с ФИО, фото и куар-кодом — его нужно показать сотруднику Роспотребнадзора по прилете (в распечатанном виде или с экрана смартфона). На обратном пути стюардессы снова раздают анкеты — их тоже забирает Роспотреб.

По прилету сканируют QR-код и выдают предписание Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Кроме того, в течение трех дней со дня прибытия нужно сдать ПЦР-тест на ковид и загрузить его на Госуслуги через специальную форму. Так что лучше не затягивать и вообще записаться на тестирование заранее. Пока не получите отрицательный тест, нужно сидеть дома. Как мы соблюдаем изоляцию, никто не проверял. Штраф за нарушение — 15 тыс. рублей, говорится в постановлении, которое мне выдали. А лучший контролер — совесть, вдруг вы больны и заразите кого-то.

Возвращаться в родной город, где большинство ходят без масок, а потом люди ждут Скорую несколько дней, страшно. В реальность мы окунулись уже в самолете Москва — Челябинск, где красавицы стюардессы вдвоем уговаривали мужчину надеть маску, не помогали даже угрозы вызвать полицию. Пассажир уперся: «Я не болен, у меня справка есть, пусть штрафуют».

Приезжая в Стамбул, забудьте про диеты. Лучше больше ходите пешком Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Поехать за границу, поддержать отечественный турпром или остаться дома — каждый должен решать сам. Если не соблюдать меры, вы рискуете привезти ковид вместо магнитика как из Турции, так и из Анапы.

Фрукты в Турции дешевле в несколько раз Фото: Эдуард ФАДЮШИН

P.S. во время нашего отдыха турецкие власти ограничили работу магазинов и общепита до 22:00. А пока готовился данный материал, Эрдоган подписал документ, согласно которому вечером в выходные вводится комендантский час — выходить на улицу запрещено. Заказать еду можно в кафе или ресторане. По выходным заведения будут работать на доставку, по будням еще и навынос.

По вечерам туристом зазывали в рестораны, но теперь они работают только на доставку Фото: Эдуард ФАДЮШИН

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