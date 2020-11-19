«Она даже не моргала»: жители Челябинской области спасли кошку, превратившуюся в ледышку

Елена очень любит животных. У нее дома три кота и две собаки, взятых в приюте. Фото: из архива героя публикации

Жительницу Миасса Елену Мисюченко поздно вечером разбудил звонок от двоюродной сестры. Вместе с мужем они нашли на улице замерзшего котенка. Пушистая кроха свернулась клубком у тротуара и буквально заледенела на морозе. Глаза у нее были «стеклянные», не моргали, но кошечка еще дышала.

СИЛЬНО КРИЧАЛА ОТ БОЛИ

Сестра Елены приехала в Миасс в гости. Куда обратиться не знала, поэтому попросила помощи у родственницы.

— Я начала искать ветеринара, но в Миассе нет круглосуточных клиник. К счастью, откликнулась ветеринар Мария из одной частной клиники. Она единственная, кто ответила на телефон в такое время, и согласилась со мной съездить, посмотреть и забрать кошечку, — рассказала Елена КП-Челябинск.

Доктор поставила замерзшему питомцу капельницу и укол с витаминами. Ночевала бедолага у Елены, в картонной коробке с бутылкой теплой воды.

Ночь была беспокойной. Когда кошка стала немного отогреваться, она начала сильно кричать от боли.

— Я очень боялась утром проснуться и увидеть что она не дышит... Но кошка отогрелась! Утром начала ходить, поела. Вот теперь понимаю, не даром говорят, что у кошек девять жизней! — говорит Елена.

СКИТАЛАСЬ ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА

По словам девушки, кошка была очень худая и еле стояла на лапках. На ней был ошейник от блох, к тому же она породистая. Супруги предположили, что животное могло просто потеряться, и начали искать хозяев.

Объявление нашлось быстро в городских пабликах. Два месяца назад на улице Тельмана пропала кошка, как раз в том месте, где ее нашла сестра Елены. Зовут кошечку Ириска, ей меньше года.

— Хозяева уже переехали, поэтому ей даже некуда было возвращаться. Может, она и приходила к дому, но там ее не впустили. Она скиталась почти два месяца, и даже не знала, как добыть себе пищу. Я таких худых кошек никогда не встречала!

Владельцы Ириски рассказали Елене, что потеряли питомца в сентябре, выпустив ее погулять ночью. Они отпускали кошку и раньше, но до этого случая она всегда возвращалась.

Сейчас с Ириской все в порядке. Она дома, не отходит от хозяев, видимо, боится снова потеряться.

Похожая история была четыре года назад в Златоусте. Тогда жители спасли бездомного кота, вмерзшего в лед. Пушистый чудом не пострадал. А добрая история о нем облетела все СМИ. Вскоре питомец обрел заботливую семью. Новые хозяева назвали его Семеном.

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