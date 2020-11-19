1 октября Геннадию Борисовичу исполнилось 82 года. Фото: пресс-служба ЧелГУ

Сегодня, 19 ноября, ушел из жизни Геннадий Борисович Зданович — знаменитый археолог, открывший Аркаим — известный заповедник Челябинской области. Трагичную новость сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета, где Геннадий Борисович проработал много лет.

— Он работал в нашем университете с первых дней его существования, основал здесь челябинскую археологическую школу, последователи которой проводят значимые для всего мира исследования и за эти годы сделали немало открытий. Самым громким стало обнаружение на юге Челябинской области одного из центров цивилизации бронзового века — Аркаима. Знаковая фигура в научном мире, Геннадий Борисович был любим всеми и вызывал восхищение до последних дней. Безусловно, это огромная потеря для науки и для университета, — написали в телеграмм-канале ЧелГУ.

4 октября знаменитому археологу Геннадию Здановичу исполнилось 82 года.

Обновлено 19.11 в 15:47: названа причина смерти Геннадия Здановича. Он умер в больнице.

СПРАВКА КП

Знаменитый археолог Геннадий Зданович родился на Кавказе, в Махачкале. Окончил исторический факультет Уральского университета по специальности «археология». Работал преподавателем сначала в Петропавловском, затем в Карагандинском институте. В 1967 году возглавил Северо-Казахстанскую, а затем Урало-Казахстанскую археологическую экспедицию.

Аркаим был обнаружен в июне 1987 года археологами Сергеем Боталовым и Вадимом Мосиным. Ученых отправили изучать местность под строительство Большекараганского водохранилища, во время работ они и нашли городище бронзового века. Геннадий Зданович возглавил исследования поселения, боролся за сохранение памятника. В 1994 году по его инициативе создан Специализированный природно-ландшафтный историко-археологический центр «Аркаим», позже преобразованный в заповедник «Аркаим». В 2005 году Геннадий Зданович провел экскурсию по «Аркаиму» для Владимира Путина.

Владимир Путин приезжал в «Аркаим» в 2005 году. Фото: заповедник «Аркаим»

Геннадий Зданович совмещал работу в в заповеднике, где он занимал должность заместителя директора, и научную деятельность в ЧелГУ. Последние годы уделял много внимания развитию частного туризма, продолжал исследования Синташтинского археологического комплекса.

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