Названа причина смерти известного челябинского археолога, открывшего Аркаим

Геннадий Зданович стал учителем многих челябинских археологов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первооткрыватель заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович болел коронавирусом. Об этом рассказала журналисту КП-Челябинск археолог Елена Куприянова.

— Он был в искусственной коме на ИВЛ три дня. У него остановилось сердце. По факту, конечно, коронавирус. Геннадию Борисовичу была 82 года, у него был сахарный диабет и другие заболевания. Проблем с сердцем не было, — уточнила Елена Куприянова.

Известного археолога не стало в четверг, 19 ноября, около часу дня. Время и место прощания обещают сообщить позже.

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