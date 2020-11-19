В Челябинской области ресторанам, кафе и барам запретили работать после 23:00
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 19 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел новые ограничения по борьбе с коронавирусом. На этот раз под удар попали бары, рестораны и кафе.
С момента вступления распоряжения в силу вводятся ограничения по празднованиям: заведениям запретили проводить дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.
С 1 декабря по 10 января бары и рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00, принимать посетителей в это время не разрешается.
При этом ограничения не распространяются на доставку и торговлю на вынос. Этими услугами можно пользоваться круглосуточно.
В распоряжении есть пункт, касающийся концертов. Теперь их проведение необходимо согласовывать с минкультом.
Фото: правительство Челябинской области
Фото: правительство Челябинской области
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