Зеленое соглашение. Губернатор Алексей Текслер и руководство ПАО «Мечел» решат застарелую экологическую проблему Челябинска

Губернатор Алексей Текслер и гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов подписали «зеленое» соглашение. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинске в ближайшие годы решится многолетняя застарелая проблема сброса промышленных стоков металлургического комбината и предприятия «Мечел-Кокс» в реку Миасс. Важный для оздоровления экологии шаг гарантирует соглашение, которое подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Власти региона последовательно решают «зеленую» задачу в диалоге с металлургическим гигантом и в конкретных решениях.

Руководство ПАО «Мечел» обязуется прекратить сброс сточных вод с превышением установленных нормативов в Миасс. Полностью прекратятся сбросы в два из трех прудов-накопителей (Каштакский и Першинский), на третьем — сократятся.

— Экология — это не только чистый воздух, это и чистая вода. И важно, чтобы все предприятия, которые до сих пор сбрасывают в водные источники промышленные стоки, работали в пределах нормативов. А они год от года ужесточаются, — говорит Алексей Текслер.

ЦЕНА ВОПРОСА — ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА

— Мы провели инвентаризацию всех проблем по сбросам в реку Миасс. Результатом стала целостная программа. В решение задач мы вложим 1,5 млрд руб., — сказал гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

На встрече с руководством «Мечела» глава региона обсудил весь спектр вопросов. В том числе, говорили о том, что нужно сделать еще один шаг в решении вопроса чистого воздуха. В прошлом году, напомним, между правительством региона и руководством металлургического гиганта было подписано соглашение, по которому «Мечел» обязался существенно снизить объемы выбросов в воздух на всех предприятиях. И это важнейший шаг, ведь на предприятия приходится 58% от общего объема выбросов.

ПРИОРИТЕТ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Власти региона ведут системную последовательную работу по экологической повестке со всеми предприятиями Челябинска, Магнитогорска и Челябинской области.

Соглашения, заключенные с предприятиями, шаг за шагом снимают острые вопросы и гарантируют внедрение современных технологий сбережения окружающей среды. Для Алексея Текслера на посту губернатора решение сложных экологических вопросов — приоритет. По его твердому убеждению, в промышленно развитой Челябинской области должны работать только экологически чистые предприятия.

Благодаря подписанному с правительством Челябинской области соглашению неделю назад на ЧТПЗ запущен в строй уникальный комплекс «AQA Кристалл». Станция обнулит сбросы стоков в озеро Шелюгино. Все водоснабжение на предприятии будет иметь оборотную основу. Решатся все проблемы очистки кислотных производственных стоков до состояния дистиллированной воды и их влияния на окружающую среду. Группа ЧТПЗ потратила 750 млн руб. на реализацию проекта решения проблемы кислотных стоков. Следующий шаг — очистка ливневых стоков.

— Все наши мероприятия выполняются без срывов на других предприятиях. Так, в марте на цинковом заводе запущен новый конвертер с полным набором системы газоочистки и аспирации, — напомнил Текслер.

Достигнуто соглашение по дополнительным пунктам в подписанный ранее экологический документ с ЧЭМК.

Очистится небо над городом и после завершения рекультивации челябинской городской свалки — существенного источника выбросов неорганизованных газов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru