Кирилл Денисов из Челябинской области стал спортивным директором федерации дзюдо России

В 2020 году основанный Кириллом Денисовым клуб «Ичибан» выиграл гранты президента России и губернатора Челябинской области. Фото: правительство Челябинской области

Известного дзюдоиста из Челябинской области Кирилла Денисова назначили на должность спортивного директора федерации дзюдо России. 32-летний заслуженный мастер спорта, представлявший наш регион на двух Олимпиадах, рассказал КП-Челябинск, какие направления будут входить в круг его обязанностей.

— Теперь моя деятельность будет связана со всем спортивным дзюдо в России, — рассказал Кирилл Денисов. — Буду руководить международным отделом, который отвечает за проведение международных состязаний и занимается организацией всех международных выездов сборных команд на соревнования такого уровня — начиная от юношей и заканчивая олимпийской сборной. Также буду управлять отделом, отвечающим за проведение массовых мероприятий по дзюдо в России: национальные чемпионаты, развитие дзюдо в регионах, и курировать работу отдела маркетинга и связей с общественностью. Предстоит очень большой объем работы, поэтому, конечно, нужно будет переезжать в Москву.

Кирилл Денисов теперь будет отвечать за спортивную деятельность федерации дзюдо России. Фото: правительство Челябинской области

Призер восьми чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр 2012 и 2016 года Кирилл Денисов официально завершит карьеру в январе 2021 года. При этом детская спортивная школа «Ичибан» по дзюдо, открытая им в Челябинске, с отъездом именитого спортсмена продолжит свою работу.

Кирилл Денисов родился 25 января 1988 года в Трехгорном. С 2006 года выступал за сборную России. Первые престижные трофеи во взрослом спорте завоевал в 2009 году, тогда спортсмену был 21 год. Тогда он принес в копилку Челябинской области серебро чемпионата мира в Роттердаме и золото престижного турнира «Большой шлем» в Рио-де-Жанейро.

За свою карьеру Кирилл Денисов шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета на турнирах «Мировой серии», в списке его достижений — пять медалей чемпионатов мира, четыре чемпионатов Европы (из них две – золотые) и победа на первых в истории Европейских играх в Баку.

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