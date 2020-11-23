«Многие на грани срыва»: конный клуб «лечит» челябинских врачей из ковидных отделений

Общение с лошадьми разгружает и успокаивает изнутри Фото: предоставлено Марией Мокиной

В Челябинске медики и волонтеры, работающие в период пандемии коронавируса, стали участниками проекта «Доктор Лошадь». Его суть заключается в так называемой иппотерапии, когда человек эмоционально перезагружается, проводя время с четвероногим другом.

Врачи и добровольцы с удовольствием посещают центр иппотерапии «Добрая лошадка», на базе которого и реализуется проект. По словам руководителя центра Ирины Морданевой, собрать большое количество медиков в одну группу пока не удается — уж очень загруженный график у них сейчас. На сегодняшний день занятия с лошадками прошли 10 врачей и примерно столько же волонтеров.

— Сначала с участниками проекта работает психолог — он выясняет, насколько человек эмоционально напряжен, — рассказывает Ирина. — Как оказалось, люди находятся практически на грани нервного срыва. Но здесь он могут по-настоящему отвлечься — погулять с лошадкой, погладить, угостить. Эта методика называется ипповенция.

Лошадей можно гладить и кормить Фото: предоставлено Марией Мокиной

Некоторые посетители садятся на лошадь верхом и закрывают глаза, чтобы полностью погрузиться в себя и почувствовать связь с природой под мерное покачивание лошадки. В такие моменты и происходит сильная эмоциональная перезагрузка.

Одной из участниц проекта стала врач-отоларинголог Мария Мокина. Она даже не ожидала, что всего один час общения с лошадью даст столько эмоций и позволит отдохнуть лучше, чем несколько минут лежания на диване, которые удается выкроить дома.

— Будто открываешь для себя новый мир, — делится впечатлениями Мария. — Это как медитация. Даже просто погладить лошадь, понаблюдать за ней, всем, что окружает, когда едешь верхом — это нереальные эмоции. Особенно, когда вырываешься из бешеного ритма.

Эмоциональная перезагрузка после тяжелой работы — то что нужно Фото: предоставлено Марией Мокиной

Врач также отметила, что общение с лошадью будто успокаивает изнутри. После эмоциональной перезагрузки медикам приходится вновь погружаться в трудовые будни, поэтому такая терапия — просто необходима для продуктивной работы. И врачи с удовольствием идут на такое «лечение».

Все лошадки обучены и ведут себя спокойно Фото: предоставлено Марией Мокиной

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