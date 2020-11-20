В квартире женщины провели обыск. Фото: кадры видео, предоставлено ГУ МВД по Челябинской области

Челябинка не смогла смириться, что ее бывший муж нашел себе новую пассию. Она решила расправиться с соперницей, и выбрала для этого достаточно изощренный способ — кислоту. Плеснуть химическое вещество в лицо разлучницы должен был наемный мужчина. Задержанной женщине около 50-ти лет, но мириться с трудностями она не научилась. Поэтому, когда ее бывший муж нашел жену помоложе, она решила испортить счастье влюбленной паре. Она подыскала человека, который за деньги должен был выполнить жуткое поручение. Но в последний момент «наемник» обратился в полицию и рассказал о коварном плане.

Как сообщили в пресс-службе регионального Главка, женщину задержали по подозрению в попытке умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

— Следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и частью 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали подозреваемую в Тракторозаводском районе Челябинска.

Женщине уже избрали мера пресечения в виде заключения под стражу и, скорее всего, Новый год она встретит не одна, но за решеткой.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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