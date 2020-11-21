«Лед супер!»: в парке Пушкина открылся каток под открытым небом

На катке сегодня много малышей Фото: Юлия РЕУТОВА

У челябинцев из-за пандемии осталось не так много мест для отдыха и развлечений. Сегодня, 21 ноября, открылся каток в городском саду им. Пушкина. Редактор КП-Челябинск Юлия Реутова в числе первых вышла на лед.

Редактор КП-Челябинск Юлия Реутова тоже встала на коньки Фото: Юлия РЕУТОВА

Атмосфера на катке чудесная. Праздничной программы сегодня нет, но музыка на катке играет. Людей пока не много, но это даже хорошо — есть, где развернуться.

Каток будет работать до 21:00 ежедневно Фото: Юлия РЕУТОВА

— Много семей с детьми, совсем малышами. Одни только учатся кататься, а другие ставят на коньки своих родителей, — рассказывает Юлия Реутова. — Лед супер, местами, правда еще трещит. А в одном месте в него залили монетки.

В лед залили монетки Фото: Юлия РЕУТОВА

— Традиции заливать монетки на входе уже лет 14. Чтобы на входе на каток люди забывали о житейских мелочах и наслаждались отдыхом, — рассказал КП-Челябинск директор муниципального учреждения «Сад имени Пушкина» Виктор Клеин.

На входе предупреждают, что без масок входить нельзя. Ну и коронное — «соблюдайте дистанцию 1,5 метра». Взять коньки на прокат можно за 100 рублей. Каток будет работать каждый день с 10:00 до 21:00.

Вовнутрь без маски не пускают Фото: Юлия РЕУТОВА

Весело же! Фото: Юлия РЕУТОВА

Не думайте, что на коньках катаются только дети

Каток ждали все лето Фото: Юлия РЕУТОВА

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