«По камерам видно, что убегают двое»: на парковке сожгли BMW X1 челябинского журналиста

Фото предоставлено Мариной Малковой

Сегодня ночью, 24 ноября, неизвестные подожгли автомобиль BMW X1 челябинского корреспондента Znak.com Марины Малковой. Машина выгорела полностью. Есть основания полагать, что это был пожог. Подробности — в нашем материале.

— Примерно в 23:40 я услышала хлопки и сирену пожарных. Окна квартиры выходят на другую сторону. Когда выбежала, машину уже тушили. На месте нашли баллончик с легковоспламеняющейся жидкостью, — рассказала Марина Малкова.

Машина полностью сгорела — было несколько очагов для возгорания. По ее словам, после осмотра автомобиля МЧС и полицией, а также камер видеонаблюдения напротив, стало ясно, что это умышленный поджог.

— По камерам видно, что убегают два человека, — говорит Марина Малкова. — Никаких угроз не поступало. Сказать, что поджог связан с моей журналисткой работой, не могу. Может быть и связано, а может и нет. Я не могу кого-то обвинять, но хотелось бы выяснить.

Дорогостоящий автомобиль не был был застрахован по каско, только ОСАГО. А значит взыскать ущерб можно только с поджигателя.

На месте нашли баллончик. Фото предоставлено Мариной Малковой

Марина Малкова пишет статьи на тему криминала, а также проводит журналистские расследования о коррупции в регионе.

Как уточнили в УМВД по Челябинску, заявление поступило в отдел полиции Курчатовской, проводится проверка.

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