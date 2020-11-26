Топ впечатляющих фотографий с заледеневших озер Челябинска: замерзшие пузыри и зеркальная гладь

Фотографии на зеледеневших озерах заполонили соцсети.

В Челябинске водоемы покрылись льдом, но снег еще не успел припорошить их. Такое случается нечасто, и выглядит потрясающе: в прозрачном льду отражается солнце, в нем видны трещины, пузырьки и узоры. Чистые озера вдохновили горожан на творчество. Мы собрали для вас подборку фото челябинских фотографов, чтобы вы смогли полюбоваться зеркальной гладью.

Романтичный и красочный закат на Шершнях в объективе фотографа Дарии Ивы.

Фото: Дария Ива.

Романтичный и красочный закат на Шершнях в объективе фотографа Дарии Ивы.

Фото: Дария Ива.

Фото: Дария Ива.

ХК «Трактор» не мог не поддержать «тренд» на лед. Фотосессию провели на Тургояке.

ХК «Трактор» не мог не поддержать «тренд» на лед. Фотосессию провели на Тургояке. Фото: ХК «Трактор»

Под патриотичным для нашего региона номером 74 играет Виталий Кравцов. Но на фото не он. Виталию сейчас не до съемок. Команда усердно тренируется к следующему матчу, тем более, после него сложный выезд и четыре матча через день. На снимке сотрудник пресс-службы «Трактора» Павел Матвеичев.

Фото: ХК «Трактор

Фото: ХК «Трактор»

А как вам такой хоккей у плотины на Шершнях, запечатленный Александром Нифаниным?

А как вам такой хоккей у плотины на Шершнях? Фото: Александр Нифанин.

Фото: Александр Нифанин.

Фото: Александр Нифанин.

— Удивительные и причудливые картинки нарисовались внутри свежего Шершневского льда. Мне показалось, что застывшие пузырьки воздуха очень напоминают инопланетянина, как мы его себе представляем, — написал фотограф Михаил Трахтенберг.

Причудливые узоры нарисовала природа на Шершневском водохранилище. Фото: Михаил Трахтенберг

А эти фото сделаны на Смолино.

— Открылся самый большой в городе каток. Площадь 25 кв. км. Вход бесплатный! — написал челябинец Андрей Ершов.

Фото: Андрей Ершов

Фото: Андрей Ершов

Фотосессии на льду смотрятся очень эффектно, но напомним, сейчас выходить на водоемы опасно. Крепких морозов еще не было, лед тонкий и хрупкий. Лучше подождите. А как по-простому понять, что лед уже достаточно прочный? По цвету.

В МЧС объясняют, наиболее прочным считается лед синего или зеленоватого цвета. Матово-белый или желтоватый — лед ненадежный, выходить на него нельзя. Если лед покрыт снегом и на нем видны темные пятна, скорее всего, это проталины, лед возле них тонкий, можно провалиться. Если все-таки собрались на водоем, захватите спасательные жилеты и веревку.

И еще помните, выходить на лед, где стоят предупреждающие об опасности таблички — нельзя. За это, кстати, можно схлопотать штраф до 2000 рублей. Также запрещено выезжать на лед на любом транспортном средстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если провалились, сохраняйте ясной голову»: инструктор по выживанию объяснил, как вести себя на льду (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru