Фольга на вес золота: в Кыштыме готовятся к запуску уникального и единственного в России производства

Кыштымский медеэлектролитный – современное предприятие полного цикла – от производства анодов до выпуска медной фольги и других сопутствующих продуктов. Фото РМК.

Фольгу медную холоднокатаную, толщиной примерно с лист бумаги, в России производят давно, а вот электролитическую — начали производить впервые за долгие годы и на одном из отечественных флагманов цветной металлургии — Кыштымском медеэлектролитном заводе (АО «КМЭЗ» входит в состав Русской медной компании). И притом такую, что может быть тоньше человеческого волоса. Спросите, для чего это нужно? Все просто: такую фольгу с уникальными свойствами используют для изготовления электроники, к примеру для космической отрасли, для производства различных гаджетов, аккумуляторов для электромобилей…

Кыштымский медеэлектролитный — современное предприятие полного цикла: от производства анодов до выпуска медной фольги и других сопутствующих продуктов. Открытие новых уникальных мощностей стало, по сути, продолжением развития производства.

Как рождается фактически «золотая» фольга? С предприятия «Карабашмедь» на КМЭЗ поступает черновая медь. Путем огневого рафинирования (очистки) меди на заводе выплавляются аноды, после электролиза, «приняв электролизные ванны», - катоды. Они в свою очередь переплавляются в медную катанку, которая после растворения и при использовании специальных технологий и оборудования оседает и в дальнейшем, пройдя очередную технологическую цепочку, превращается в ту самую электролитическую медную фольгу. Если в упрощенном виде, то так и происходит рождение этого уникального продукта.

На заводе рассказали, что первый осадок длиною 8 метров был снят с барабан-катода и вручную свернут в рулон. Он тут же стал музейным экспонатом. Директор завода Андрей Кудрявцев сделал на нем историческую надпись: «Первый осадок нового цеха фольги. Кыштым. 13.11.2020».

Первые метры уникальной фольги стали музейным экспонатом. Директор завода Андрей Кудрявцев сделал на нем историческую надпись. Фото РМК.

С НУЛЯ И В НОВОМ ФОРМАТЕ

Все дело в деталях, технологиях, оборудовании от ведущих мировых производителей, опыте и ноу-хау кыштымских металлургов.

— Конечно, мы волновались, когда запускали оборудование, — признается заместитель начальника нового цеха Игорь Тараканов. — Но совсем не из-за того, что пробный запуск пришелся на пятницу, 13 ноября. Металлурги — люди не суеверные. Производство медной электролитической фольги — процесс очень сложный, капризный, со множеством тонкостей. Но запуск превзошел наши ожидания. Оборудование работало так, как будто мы ввели его в эксплуатацию после небольшой остановки, как будто оно нам привычно и хорошо знакомо.

Кстати, в советское время в Кыштыме производили подобную продукцию. Но потом производство закрылось… Сейчас на КМЭЗе оно вновь запущено, с нуля и уже в новом «формате» и с новыми технологичными возможностями. Фольга толщиной 9, 10, 12 микрон. Чем тоньше, тем ценнее продукт. Если в СССР эталоном считались 18 микрон, то прежние показатели удалось превзойти в разы! Кроме того, в новом цехе электролитическую фольгу можно нарезать на листы любого формата. А сама фольга получается двухсторонней. С ровной блестящей поверхностью с одной стороны и с шершавой матовой - с другой. Это дает возможность для нанесения на нее различных покрытий. Такой продукт становится еще более высокотехнологичным и уникальным. Основные параметры такой продукции - прочность на разрыв и относительное удлинение. Специалисты завода сами готовят «бульон» для добавок в растворы электролита и не раскрывают секреты своего технологического ноу-хау.

Для справки: Микрон — это одна тысячная миллиметра (0,001 мм). Один микрон — это один миллиметр, разделенный на тысячу делений. 9 микрон — фактически меньше толщины человеческого волоса.

ВЫСОКИЙ СПРОС

Новый цех в Кыштыме — единственное в России производство электролитической фольги, которое полностью заместит импорт этого высокотехнологичного материала. Первые образцы электролитической медной фольги уже получены. В ходе пусконаладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги произвели партию продукции толщиной 35 микрон.

На предприятии рассказали, что сейчас цех работает в режиме пробного запуска. Это обычная процедура для любого производства, для слаженной работы всей технологической цепочки. В данном случае она необходима для ввода в эксплуатацию и пусконаладочных работ на аппарате покрытия фольги, аппаратах продольной и поперечной резки. Кроме того, первые образцы фольги тщательно и всесторонне изучаются в цеховой лаборатории. Их химический состав, физические и механические свойства станут отправной точкой для дальнейшего совершенствования, для максимального приближения к заявленным техническим параметрам, для учета и соответствия качества индивидуальным требованиям каждого заказчика.

Кстати, после первых пробных запусков новое оборудование завода позволило выдать рулон длиной 2,5 тысячи метров. На выпуск такого требуется в среднем около 20 часов.

Специалисты отмечают, что у такой фольги очень высокий и экспортный потенциал. Продукция востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья, на рынках Европы и Азии. Безусловно, такой продукт пойдет в первую очередь на отечественные отраслевые, высокотехнологичные предприятия. Спрос на такую продукцию стабильно высокий.

— До сих пор в России такую фольгу не производили. Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники и поставлять фольгу за рубеж, — подчеркнул генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

После первых пробных запусков новое оборудование завода позволило выдать рулон длиной 2,5 тысячи метров. Фото РМК.

КСТАТИ

Новый цех по производству электролитической медной фольги оснащен системами водоподготовки и очистки стоков (оборудование и монтаж чешской фирмы KOVOFINIS).

Оборудование очищает воду от соляных примесей. Автоматические установки делают водооборот замкнутого цикла - промышленные стоки очищаются и снова используются в производстве.

ДЛЯ СПРАВКИ

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» — один из исторических центров российской металлургии. Основан в 1757 году. В состав Группы РМК вошел в 2004 году. С этого момента на предприятии реализована масштабная программа коренного обновления производственных мощностей — медеплавильного производства, цехов электролиза и производства медной катанки. Мощность производства составляет 140 тыс. тонн медных катодов и 140 тыс. тонн медной катанки в год.