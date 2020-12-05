Ирана Амирова помогает животным и людям уже семь лет Фото: Ирана Амирова/vk.com

Кажется, будто красивые девушки модельной внешности должны все время проводить в походах по магазинам и салонах красоты. Но это не про челябинку Ирану Амирову. Бывшая танцовщица go-go успевает заниматься профессиональной фотосъемкой и помогать животным и взрослым, попавшим в беду. Ирана рассказала «Комсомолке», как стала волонтером.

Ирана Амирова по образованию режиссер кино и телевидения. Но уже больше 10 лет занимается фотосъемкой. Это второе увлечение, которое приносит ей доход. Раньше Ирана танцевала в клубе.

— Я всегда любила танцевать, посещала хореографические кружки все детство и юность. Потом поняла, что еще можно с помощью любимого занятия неплохо зарабатывать. Так и началась моя работа в клубной сфере. Это были самые лучшие моменты в моей жизни! Ты всегда в центре внимания, с хорошей прической и макияжем и с деньгами после смены, — рассказывает Ирана Амирова.

Волонтерской деятельностью девушка начала заниматься семь лет назад.

— Мне всегда было жалко всех бездомных животных, я подкармливала их на улице. Потом через знакомую узнала, что существует небольшой приют для животных «БиМ» и им нужны волонтеры в команду: вести соцсети, помогать передержками, уходом, уборкой приюта, — рассказывает Ирана.

Больше 10 лет Ирана Амирова занимается фотосъемками. Фото: Ирана Амирова/vk.com

Сейчас в приюте «БиМ» больше 200 собак. Это бывшие домашние питомцы, от которых избавляются хозяева, пережившие руки живодеров и голод улиц животные.

— Я занимаюсь пиаром приюта. Нас целая команда из 10 человек, которая все силы бросает на то, чтобы пристроить животных и обеспечить им комфортное существование, — говорит девушка. — Волонтеров в Челябинске не так уж и много, очень не хватает мужчин. Приходится спасать в основном женским составом.

Ирана Амирова отлично помнит своего первого спасенного щенка. Его выкинули в болото, малыша подобрали мимо проходящие люди, но забирать домой не стали.

— Они позвонили в приют, но так как щенок был очень слаб, я решила забрать его себе на выкорм и пристрой. Сейчас этот щенок живет в семье с двумя детьми, счастлив и любим, — говорит девушка.

На счету девушки больше сотни спасенных животных. Фото: Ирана Амирова/vk.com

Ирана не считала, сколько животных спасла за все время, но через ее руки их прошло точно больше сотни.

— Самое сложное в волонтерской деятельности — это пропускать все через себя. Все переживания, смерти животных, которым не в силах помочь. Наверное, это самое тяжелое, — рассказывает девушка. — Люди неохотно помогают другим людям, что уж говорить о животных. Все принимают доброту за слабость. Я же считаю, что добро имеет отношение к сильным людям, которые не боятся трудностей и временной обузы. Всегда призываю: не навреди и помни, что ты в ответе за тех, кого приручил.

Дома у Ираны тоже есть питомцы: беспородный пес Рем, кошка-подкидыш Мося и шотландская кошка Габби.

— На протяжении семи лет в моей квартире побывало много «пушистых квартирантов», которым я нахожу любящих и заботливых хозяев. Каждое животное, которое я подбираю на улице, мы обязательно стерилизуем и вакцинируем, только потом я отвожу его в новый дом, — рассказывает Ирана Амирова. — Родители и любимый человек относятся с пониманием к моей волонтерской деятельности, всегда меня поддерживают.

Ирана проводила мастер-класс по изготовлению игрушек из фоамирана. Фото: Ирана Амирова/vk.com

Дополнительно собрать деньги для приюта помогает еще одно хобби Ираны Амировой. Девушка создает аксессуары и бижутерию из фоамирана (это декоративный пенистый материал, похожий на пластичную замшу, вспененную резину), а также вкусные букеты. Выручка от продажи также идет на благо приюта.

— Однажды меня приглашали на мастер-класс в школу для девочек. Я учила юных красавиц делать цветы из формиана. Они остались довольны, — рассказывает Ирана. — Ещё я очень люблю вязать игрушки знакомым в подарок.

Помощью животным волонтерство Ираны не ограничивается. Девушка также собирает вещи и продукты малоимущим семьям, фондам для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию, людям, пережившим пожар, старикам.

— Захотелось однажды помочь, и поэтому поехала в фонд с продовольствием. Перед этим я опубликовала в своем Instagram пост с предложением присоединиться ко мне, — рассказывает Ирана Амирова. — На мои просьбы всегда откликается много людей, за что им низкий поклон.

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