Новая SKODA OCTAVIA ждет челябинских автолюбителей

Марка ŠKODA и официальный дилер «Чешский дом» рады представить российскому рынку новинку абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA!
5 и 6 декабря 2020 года в дилерском автоцентре «Чешский дом» пройдут дни открытых дверей, посвященные новой ŠKODA OCTAVIA!
Автолюбителей ждут в эти дни с 11.00 до 16.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1. С собой нужно только хорошее настроение!
Предварительная запись на мероприятие возможна следующими способами:
1. Заполнить форму обратной связи на сайте;
2. Написать во ВКонтакте в личные сообщения администратору
3. Написать в Инстаграм в директ;
4. Позвонить и зарегистрироваться по телефону: (351) 749-09-37.
Действует масочный режим!
Официальный дилер ŠKODA, автоцентр «Чешский дом» г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 126/1;
Тел.: (351) 749-09-37.
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