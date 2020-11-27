Новая SKODA OCTAVIA ждет челябинских автолюбителей

Марка ŠKODA и официальный дилер «Чешский дом» рады представить российскому рынку новинку абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA!

5 и 6 декабря 2020 года в дилерском автоцентре «Чешский дом» пройдут дни открытых дверей, посвященные новой ŠKODA OCTAVIA!

Автолюбителей ждут в эти дни с 11.00 до 16.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1. С собой нужно только хорошее настроение!

Предварительная запись на мероприятие возможна следующими способами:

1. Заполнить форму обратной связи на сайте;

2. Написать во ВКонтакте в личные сообщения администратору

сообщества;

3. Написать в Инстаграм в директ;

4. Позвонить и зарегистрироваться по телефону: (351) 749-09-37.

Действует масочный режим!

Официальный дилер ŠKODA, автоцентр «Чешский дом» г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 126/1;

Тел.: (351) 749-09-37.

che-dom.ru.

Новости компаний.