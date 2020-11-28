Число пострадавших в ДТП на остановке в Челябинске выросло до шести человек

По данным горздрава, состояние всех пострадавших стабильное.
Фото: Юлия РЕУТОВА
В ДТП на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске пострадали шесть человек. Об этом КП-Челябинск рассказали в горздраве. Изначально в СМИ говорилось о двух пострадавших.
— Трое человек из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Еще двоих из числа пешеходов повезли в больницу РЖД для диагностики, а также одного пассажира автомобиля. Все стабильные, — сообщили в горздраве.
Машина влетела на тротуар после столкновения с другим авто.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Напомним, авария произошла в субботу, 28 ноября, в полдень. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия. По предварительным данным, на перекрестке столкнулись Renault logan и Toyota Land Cruiser Prado.
— Renault поворачивало налево, Toyota ехала прямо. После столкновения Renault выехало на тротуар. Обстоятельства устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
По словам очевидцев, в момент аварии на остановке и стихийном рынке, который находится рядом, было много людей. Под колеса, летящего в толпу Renault, попала женщина.
— Я стояла спиной, тут бац — раздалось. Я ничего не поняла, поворачиваюсь — машина на тротуаре. Под ней женщина, кричит. Все мужчины бросились на помощь. Машину подняли, женщину достали, у нее нога между колес была, — рассказала журналисту КП-Челябинск свидетель происшествия.
Чтобы вызволить пострадавшую, прохожие руками подняли иномарку.
Возле остановки - рынок, по словам очевидцев, на нем тоже было много людей.
Фото: Юлия РЕУТОВА
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