Число пострадавших в ДТП на остановке в Челябинске выросло до шести человек

По данным горздрава, состояние всех пострадавших стабильное. Фото: Юлия РЕУТОВА

В ДТП на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки в Челябинске пострадали шесть человек. Об этом КП-Челябинск рассказали в горздраве. Изначально в СМИ говорилось о двух пострадавших.

— Трое человек из автомобилей осмотрены, отказались от госпитализации. Еще двоих из числа пешеходов повезли в больницу РЖД для диагностики, а также одного пассажира автомобиля. Все стабильные, — сообщили в горздраве.

Машина влетела на тротуар после столкновения с другим авто. Фото: Юлия РЕУТОВА

Напомним, авария произошла в субботу, 28 ноября, в полдень. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия. По предварительным данным, на перекрестке столкнулись Renault logan и Toyota Land Cruiser Prado.

— Renault поворачивало налево, Toyota ехала прямо. После столкновения Renault выехало на тротуар. Обстоятельства устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

По словам очевидцев, в момент аварии на остановке и стихийном рынке, который находится рядом, было много людей. Под колеса, летящего в толпу Renault, попала женщина.

— Я стояла спиной, тут бац — раздалось. Я ничего не поняла, поворачиваюсь — машина на тротуаре. Под ней женщина, кричит. Все мужчины бросились на помощь. Машину подняли, женщину достали, у нее нога между колес была, — рассказала журналисту КП-Челябинск свидетель происшествия.

Чтобы вызволить пострадавшую, прохожие руками подняли иномарку.

Возле остановки - рынок, по словам очевидцев, на нем тоже было много людей. Фото: Юлия РЕУТОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru